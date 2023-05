METAL HAMMER präsentiert: Judas Priest

Die britischen Heavy Metal Legenden Judas Priest verkünden ihre Rückkehr nach Deutschland und kommen in geballter Heavy-Ladung mit den Special Guests Saxon und Uriah Heep – mehr Power, mehr Heavy, mehr Metal geht nicht! Eine der besten und am härtesten arbeitenden Metal-Bands, die bereits zu Lebzeiten ihren legendären Status gesichert hat, kündigt ihre „Metal Masters 2024“ Europatournee an und startet am 24. März 2024 in der Festhalle in Frankfurt am Main. Weitere Konzerte in Deutschland sind am 25. März in München/Olympiahalle und am 27. März in der Westfalenhalle in Dortmund.

Judas Priest wurden 2022 in die Rock’n’Roll Hall Of Fame aufgenommen, nachdem sie letztes Jahr auch ihr 50. Band-Jubiläum mit einer Welttournee gefeiert haben. 2023 nutzt die Band, um an ihrem neuen Studioalbum zu arbeiten, welches im Frühjahr 2024 veröffentlicht wird. Und dann geht es bereits wieder auf große Tour mit dem Start in Deutschland, Europa und dann in die USA. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Judas Priest zu Recht die Krone als eine der größten und besten britischen Bands trägt und über 50 Jahre erfolgreich war und noch immer ist.

METAL HAMMER präsentiert:

Judas Priest + Saxon (*) + Uriah Heep – Tour 2024

24.03. Frankfurt, Festhalle (*)

25.03. München, Olympiahalle (*)

27.03. Dortmund, Westfalenhalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 02.06., 10 Uhr)

—

