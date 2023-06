Dream Theater sprechen über künstliche Intelligenz

Die beiden Dream Theater-Musiker John Petrucci (Gitarre) und Jordan Rudess (Keyboard) sprachen im Rahmen von „Trunk Nation With Eddie Trunk“ bei SiriusXM über das Thema künstliche Intelligenz und die Möglichkeit, diese auch in Bereichen der Musik anzuwenden.

Klänge der Zukunft?

Empfehlung der Redaktion Corey Taylor Versus KI Nu Metal Die Technologie der Künstliche Intelligenz verbessert sich stetig. Immer mehr Musiker sind besorgt über die Entwicklung - auch Corey Taylor. „Es ist ein sehr großes Thema, und ich persönlich bin sehr gespannt darauf“, sagte Jordan. „Wenn die Leute smart sind, die sich mit KI auskennen […], sagen sie normalerweise: ‚Oh, wir können es als Werkzeug verwenden. Wir hatten bereits früher Werkzeuge. Das ist eine coole Sache.‘ Aber die Realität ist, dass die Technologie […] all diese unglaublichen Möglichkeiten für neue Ebenen der Kreativität eröffnet, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Es ist also ein Werkzeug in dieser Hinsicht, aber es ist auch ein völliger Türöffner und erschüttert das, was wir wissen. Und es kann auf so viele Arten verwendet werden, dass wir Dinge hören und sehen können, die wir noch nie zuvor gesehen oder gehört haben.“

Trotz der grundsätzlichen Aufgeschlossenheit gegenüber künstlicher Intelligenz könne die Band allerdings noch nicht prognostizieren, in wie weit die damit gewonnen Möglichkeiten Einzug in die Musik von Dream Theater erhalten werden. „Wir waren eigentlich ziemlich offen gegenüber den Technologien, die ich einbringe, auch wenn sie natürlich nicht ganz das übernehmen, was wir tun, weil wir das schon seit langer Zeit machen“, so Jordan weiter. „Aber grundsätzlich bin ich wirklich begeistert davon. Ich finde es cool. Die Leute sollten darauf achten. Und als kreativer Mensch interessiere ich mich sehr für die positiven Seiten davon.“

„Nun, vielleicht musst du anfangen, mich Nostradamus zu nennen. Vor ein paar Jahren habe ich eine Geschichte namens ‘The Astonishing’ geschrieben. Jordan und ich haben die Musik dazu geschrieben“, fügte John hinzu. „Es war im Grunde die Platte von Dream Theater über den Weltuntergang, weil die KI die Macht übernimmt und die Menschen nicht mehr kreativ sein müssen. […] Und es braucht einen musikalischen Retter namens Gabriel, der uns aus dieser Situation befreien soll. Also habe ich es vorhergesagt. Es wird passieren. Es passiert. Das ist meine Meinung.“

