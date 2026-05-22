Wenn Bands ein Geheimnis um die Identitäten ihrer Mitglieder machen, macht das Fans und potenzielle Hörer immer neugierig. So war es unter anderem bei Ghost, so ist es bei Sleep Token, Slipknot zeigten anfangs zumindest nicht ihre echten Gesichter. Auf einen ähnlichen Mystery-Rückenwind setzen auch President — die britische Metalcore-Formation, die schon mit zahlreichen multimillionenfach gestreamte Songs auf sich aufmerksam macht.

In der Erfolgsspur

Nun hat die in Großbritannien ansässige Gruppe um Mainman President ihr Debütalbum angekündigt. BLOOD OF YOUR EMPIRE wird am 4. September 2026 mittels Atlantic Records erscheinen. Wer an einer Vorbestellung der Platte interessiert ist, surft hier entlang. Um der Bekanntmachung mehr Druck zu verleihen, hat das Quartett außerdem eine weitere Vorab-Single veröffentlicht — das Musikvideo zu ‘DOOM LOOP’ könnt ihr euch weiter unten reinziehen.

„In dem Lied geht es eigentlich um die seltsame Tragik der Zeit – darum, wie wir unser Leben damit verbringen, ihr hinterherzujagen, sie zu verschwenden und uns vor ihr zu fürchten, nur um ihren Wert erst dann zu erkennen, wenn ein Augenblick bereits vergangen ist“, erläutert President. „Es ist eine Erinnerung daran, im Hier und Jetzt präsent zu sein, während man sein Leben tatsächlich lebt – und es nicht bloß im Nachhinein in der Erinnerung Revue passieren zu lassen.“

Darüber hinaus gibt President zum Longplayer zu Protokoll: „BLOOD OF YOUR EMPIRE entstand aus meinem eigenen Ringen mit einer existenziellen Krise und dem Versuch, Glauben, Sterblichkeit und das Verhältnis der Menschheit zum Glauben zu begreifen. Religion hat in der Welt unglaubliches Mitgefühl, Sinnhaftigkeit und Schönheit hervorgebracht – doch war sie im Lauf der Geschichte auch für unvorstellbares Leid und Blutvergießen verantwortlich. Dieses Album bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Wahrheiten. Das Schreiben wurde für mich zu einem Weg, mich der Angst, der Verwirrung und den Fragen zu stellen, die ich jahrelang in mir getragen habe – und sie in etwas zu verwandeln, worauf ich wahrhaft stolz bin.“

Tracklist: President BLOOD OF YOUR EMPIRE

Angel Wings DOOM LOOP dark heaven Pink Noise Mercy Sleepwalker Dionysus This Will Divide Us Hate Figure (Feat. Ando San) White Devil

Das Artwork für BLOOD OF YOUR EMPIRE ist ein Gemälde von Eugène Delacroix — ‘The Battle Of Poitiers’ hängt zurzeit im Louvre. 2025 gegründet, kommen President als moderne Metalcore-Formation daher, die sich nicht scheut, neben rhythmisch anschiebenden Gitarren auch reichlich Melodien und elektronische Klangunterstützung in ihre Musik zu integrieren. Im Sommer stehen die Briten bei diversen europäischen Festivals auf der Bühne. Hierzulande geben sich President bei Rock am Ring, Rock im Park, in Hannover sowie beim Hurricane und Southside die Live-Ehre. Des Weiteren machen die Musiker beim Greenfield in der Schweiz und beim Nova Rock in Österreich Halt.

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President— Festivalshows 2026:

06.06. Nürnberg, Rock am Park

07.06. Nürburg, Rock am Ring

09.06. LU-Luxembourg City, den Atelier

11.06. CH-Interlaken, Greenfield Festival

12.06. AT-Nickelsdorf, Nova Rock

16.06. Hannover, Swiss Life Hall

18.06. BE-Dessel, Graspop Metal Meeting

19.06. Scheeßel, Hurricane Festival

20.06. Neuhausen Ob Eck, Southside Festival

21.06. FR-Clisson, Hellfest

24.06. NO-Oslo, Tons of Rock

25.06. DK-Copenhagen, Copenhell Festival

01.07. ES-Viveiro, Resurrection Fest

04.07. FR-Sermamagny, Les Eurockéennes

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