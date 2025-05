Teil eines Festivals zu sein, ohne auch nur ein einziges Lied veröffentlicht zu haben? President sind der Beweis, dass das funktioniert. Und genau damit hat die mysteriöse Truppe für Aufsehen gesorgt. Als im Februar die Bands für das diesjährige Download Festival in Großbritannien bekannt gegeben wurden, tauchte der Name President auf – eine Band, von der bis dato noch niemand gehört hatte. Weder lässt sich eine Historie finden, noch gibt es klare Anhaltspunkte zur Identität der Mitglieder.

Alles, was es bisher gab: Bilder und Teaser in den sozialen Medien, eine eigene Website inklusive Merch-Shop und spärlicher Informationen sowie allerlei Spekulationen. Diese werden wohl auch bis auf Weiteres bestehen bleiben. Zwar wurde mit ‘In The Name Of The Father’ nun ein Song samt Video veröffentlicht, wer sich hinter den Masken verbirgt, ist aber nach wie vor ein Geheimnis.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Statement zur Single heißt es: „Etwas hat sich bewegt. Ein wachsendes Geräusch, ein Rauschen durch die Republik des Untergrunds. Wir haben gerufen. Ihr habt zugehört. Eure Neugierde, eure Fragen, eure Gespräche… Wir haben alles miterlebt. Hier machen wir unsere erste Proklamation ‘In The Name Of The Father’. Dies ist der erste Riss in der Oberfläche. Dies ist euer President. Wir werden euch bald wiedersehen.“

Theorien

Die derzeitigen Spekulationen reichen von Sleep Token bis Slipknot – klar, dass Combos anvisiert werden, die bereits maskiert Bekanntheit erlangt haben. Eine Art Spin-off von Sleep Token wird in Betracht gezogen, wegen der Art und Weise der kryptischen Teaser. Zudem wurden beide Band-Websites von Allotment Productions erstellt, und sie teilen sich ein Management. Auch das Download Festival könnte einen Zusammenhang darstellen. Slipknot, weil in einem der Teaser ist im Hintergund eine Maske zu sehen, die von einigen als eine alte Maske von Clown oder auch Joey Jordison erkannt wird.

Empfehlungen der Redaktion Sleep Token: Meteorologe teasert mögliche neue Single

Aktuell steht jedoch Charlie Simpson als Sänger und Initiator hoch im Kurs. Simpson wurde Anfang der 2000er mit der Pop-Punk-Band Busted bekannt, schlug jedoch ab 2005 mit Fightstar auch härtere Töne an. Und genau die wollen viele auch in ‘In The Name Of The Father’ hören. Ein Reddit-User entdeckte zudem, dass die britische Marke für President auf Komorebi Entertainment Limited registriert ist, ein Unternehmen im Besitz von Simpson. Obendrein ist die Single via King Of Terrors/ADA veröffentlicht worden. King Of Terrors Limited ist ein in London ansässiges Unternehmen mit Charles Robert Simpson als Geschäftsführer. Das lustige Ratespiel geht vorerst weiter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.