Bereits 2023 gab verkündete Sänger Chad Gray via Instagram, „Demos für ein paar neue Mudvayne-Songs zu machen. Das wird die erste Musik sein, die wir seit 14 Jahren rausgebracht haben.“ Eine freudige Nachricht für die Fan-Gemeinde. Schließlich hatten sich Mudvayne 2010 aufgelöst und seit der Wiedervereinigung 2021 bei ihren zahlreichen Liveshows lediglich altes Material zum Besten gegeben.

Vergangenen Juli gab Gray gegenüber dem Radiosender 93X an, dass er, Gitarrist Greg Tribbett, Schlagzeuger Matthew McDonough und Bassist Ryan Martinie bis dato „ein bisschen Filesharing und Ähnliches gemacht“ haben. Er fügte außerdem hinzu: „Das Einzige, was wir noch nicht getan haben, ist, mit einem Produzenten zusammenzukommen.“ Inzwischen ist dies offenbar passiert. Und nicht nur das.

(In)offizielle Ankündigung

Mudvayne haben einen Plattenvertrag mit Alchemy Recordings unterzeichnet. Alchemy Recordings ist ein Plattenlabel, das von Dino Paredes (American Recordings) und Danny Wimmer (Danny Wimmer Presents, führende Produktionsfirma für Rock-Festivals in den USA) gegründet wurde. Letzterer postete ein kurzes Video vom Welcome To Rockville-Festival auf Instagram, zu dem er schreibt: „Ich musste @chadnesss @mudvayne in Verlegenheit bringen, weil es mir schwerfiel, ihn zu einer Ankündigung zu bewegen, und hier ist es… Es kommt über mein Label Alchemy und meinen Partner @riserecords. Ich bin stolz, Teil dieses nächsten Kapitels zu sein.“ Chad Gray, der im Video zu sehen ist, sagt nur: „Neue Musik von Mudvayne kommt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlungen der Redaktion Mudvayne: Neues Album soll „zeitlos“ werden

Im Zuge des Festivals war Gray zu Gast bei SiriusXM Octane. Auch dort gibt der Frontmann zu Protokoll: „Wir haben neuen Scheiß am Start. Also macht euch bereit, Motherfucker. Es kommt.“ Mit von der Partie war auch Grays Ehefrau Shannon Gunz, Radiomoderatorin für mehrere SiriusXM-Kanäle. Kurz meldete sie sich zu Wort und gab an, das neue Mudvayne-Material bereits gehört zu haben und „buchstäblich heulend auf der Couch“ gelegen zu haben. Nun ist ja schon länger bekannt, dass neue Musik erscheinen wird – insofern nichts Neues. Der Zeitpunkt bis zur Veröffentlichung scheint jedoch immer näher zu rücken.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.