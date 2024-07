Mudvayne: Neues Album soll „zeitlos“ werden

Chad Gray beim Mudvayne-Konzert am 18. August 2022 in Austin, Texas

Nachdem es viele Jahre still um Mudvayne war, taten sich die Nu-Metaller 2021 wieder zusammen. Vergangenes Jahr gab Sänger Chad Gray via Instagram bekannt, dass die Band an neuen Songs arbeite. Das letzte Album MUDVAYNE erschien 2009 und damit ein Jahr vor der zwischenzeitlichen Auflösung.

Austausch

Nachdem Chad Gray zuletzt eher über persönliche Dinge wie seinen Alkoholentzug sprach, gibt er in einem Interview mit dem Radiosender 93X ein Update zu den Arbeiten am neuen Album. Im Moment bestünde diese darin, dass sich Gray, Gitarrist Greg Tribbett, Schlagzeuger Matthew McDonough und Bassist Ryan Martinie Dateien hin- und herschicken. „Bisher haben wir ein bisschen Filesharing und Ähnliches gemacht. Greg hat ein paar Sachen herumgeschickt, und Matt – weil er selbst viel Musik im Ambient-Stil macht – kann dazu definitiv ein paar Drums programmieren.“

Empfehlung der Redaktion Chad Gray spricht über seinen Entzug Nu Metal Beinahe drei Jahre trocken: Mudvayne-Frontmann Chad Gray redet ganz offen über seinen Kampf gegen die Sucht. Gray, der für die Texte verantwortlich ist, erklärt weiterhin: „Ich brauche im Grunde nur ein Gitarren-Riff und schon kann ich anfangen, mich auf die Melodie, die lyrische Richtung und so etwas einzulassen. Darum geht es beim Filesharing: Die Grundlagen dessen zu finden, was man machen möchte. Und dann geht man ins Studio und optimiert es; fügt Harmonien, Layer und Overdubs hinzu. Man kann sich austoben und es wirklich zu etwas Besonderem machen. Das ist das Einzige, was wir noch nicht getan haben, ist, mit einem Produzenten zusammenzukommen.“

Hohe Erwartungen

Doch wie steht es um den Druck, abliefern zu wollen und den Erwartungen – insbesondere der Fans – nach so langer Zeit gerecht zu werden? „Ganz ehrlich, wenn wir in eine Studiosituation gehen und etwas aufnehmen… Wenn nicht jede einzelne Person in unserem Team – wir, der Produzent, unser Manager, unser verdammter Anwalt – auf und ab springt und abklatscht, dann lohnt es sich nicht. Ich möchte nur verdammt gute Sachen rausbringen, und zwar zeitlose. Also muss ich mir die Frage stellen: ‚Ist das zeitlose Musik oder eine verdammte Modeerscheinung? Verfolgen wir hier etwas oder führen wir hier etwas an?’“

Was Mudvayne ausmacht

Empfehlung der Redaktion Mudvayne arbeiten an erster Musik seit 14 Jahren Nu Metal Mudvayne haben das Aufnahmestudio geentert und spielen derzeit das erste neue musikalische Material seit MUDVAYNE (2009) ein. Gray sprach auch über die Beziehung, die er zu seinen Band-Kollegen hat: „Wir sind, wer wir sind. Wie wir mit unserer Persönlichkeit umgehen, ist fast die Dynamik dessen, was Mudvayne großartig macht. Und es ist kein Konflikt oder was auch immer, sondern wir testen uns gegenseitig. Ich denke, dass das in der Musik, die wir machen, zum Ausdruck kommt.“ Den Zusammenhang mit dem kreativen Prozess beschreibt er wie folgt: „Wir fangen an, wenn es heißt: ‘Wollen wir dasselbe?’ Dann versuchen wir, es zu formen. Aber das Gute ist, dass jeder in der Band wirklich aufgeschlossen ist, und das ist es, was es braucht. Aber jeder von uns hat eine Vision, und diese sind nicht immer gleich. Doch wir bringen alles zusammen. Dazu muss man bereit sein.

Unsere Musik ist emotional. Egal, ob es sich um Hilflosigkeit oder verdammte Wut oder Aggression oder irgendetwas anderes handelt – unsere Musik deckt definitiv die Bandbreite aller Emotionen ab. Und ich denke, dass es diese Emotionen sind, die die Menschen unserer Musik näherbringen, weil sie eine Beziehung dazu aufbauen können.“

—

