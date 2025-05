Vergangenen Sommer wurde bei Sick Of It All-Fronter Lou Koller Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Nach der intensiven Chemo scheint es nun bergauf zu gehen.

Kurz vor der geplanten Europatournee und dem Festival-Sommer mussten Sick Of It All letztes Jahr alles absagen. Grund dafür war die Krebsdiagnose von Frontmann Lou Koller. Bei dem Sänger wurde ein Tumor in der Speiseröhre entdeckt, der bereits in den Magen überging. Neben einer Crowdfunding-Kampagne und einem Benefiz-Konzert gab es seither enorm viel psychische Unterstützung. Lou Koller selbst veröffentlicht regelmäßige Updates zu seinem Zustand via Social Media. Nachdem er im Oktober 2024 die erste Runde der Chemotherapie überstanden hatte, folgte eine Operation. Anschließend folgte eine erneute Chemo-Runde, die Mitte Februar dieses Jahres abgeschlossen war. Nun heißt es warten. In der…