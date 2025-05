Alice In Chains sorgen sich derzeit um ihren Schlagzeuger Sean Kinney. Der 58-Jährige ist in irgendeiner Form erkrankt. Deshalb hatten die Heavy-Rocker zunächst ihre Liveshow am 8. Mai 2025 in Uncasville im US-amerikanischen Bundesstaat Connecticut abgesagt. Die zugehörige Begründung: „Bei Sean gibt es einen nicht lebensbedrohlichen, medizinischen Notfall.“

Gesundheit geht vor

Doch damit leider nicht genug: Die gesundheitlichen Probleme von Kinney sind auf die Schnelle nicht verflogen. Daher bleibt Alice In Chains nicht anderes übrig, als die anstehende Einzelkonzerte sowie Festivalshows zu canceln. „Nach gründlicher Überlegung und indem wir dem Rat von medizinischen Profis folgen, haben wir die Entscheidung getroffen, unsere demnächst stattfindenden Festival-Auftritte und Headlinershows von Alice abzusagen“, heißt es im Statement. „Während wir alle darauf brennen, auf die Bühne zurückzukehren, ist Seans Gesundheit im Augenblick unsere höchste Priorität.

Obgleich das Problem unmittelbare Aufmerksamkeit erfordert, ist seine langfristige Prognose positiv. Wir wissen euer Verständnis und eure Unterstützung während dieser Zeit aufrichtig zu schätzen.“ Was genau Drummer Sean Kinney plagt, haben Alice In Chains bislang nicht verraten. Die anberaumten und nun ins Wasser fallenden Termine in den Vereinigten Staaten von Amerika dürften die hiesigen Fans der Grunge-Veteranen nicht sonderlich tangieren. Allerdings hatten Kinney und Co. auch für das Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025 in Birmingham zugesagt. Ob die Formation dazu in der Lage sein wird, dort zu rocken, ist aktuell noch offen.

