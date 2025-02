Jerry Cantrell (Alice In Chains) überrascht bei Solo-Auftritt

auch interessant

Alice In Chains-Sänger Jerry Cantrell startete am 31.1. seine Solo-Tournee in Kanada. Eigentlich soll die ‘I Want Blood-Tournee’ sein aktuelles und gleichnamiges Album bewerben, Cantrell überraschte jedoch alle Anwesenden mit einem Querschnitt der Alice In Chains-Diskografie. Die Setlist umfasste 17 Lieder, unter denen sich auch Stücke von Alice-Werken aus den Neunzigern befanden.

Ein Lied stach dabei besonders hervor: ‘Hate To Feel’ stammt vom Alice In Chains-Zweitwerk DIRT (1992) und wurde seit 1993 von keinem Bandmitglied mehr live gespielt. Das liegt daran, dass ‘Hate To Feel’ vollständig aus der Feder des 2002 verstorbenen Layne Staley stammt. Da Cantrell schon immer der aktivste Komponist der Band war, hat er eigentlich genug andere Lieder, die er statt dieses emotional aufgeladenen Stücks spielen könnte. Staley hat hier nicht nur den Text verfasst, sondern auch an den Gitarrenstimmen geschraubt. Laut setlist.fm wurde ‘Hate To Feel’ zwischen Oktober 1991 und November 1993 ganze 88 Mal gespielt, war also ein Alice In Chains-Klassiker.

Ein Fan hat das Lied mitgefilmt, den Ausschnitt seht ihr hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Drei Jahrzehnte DIRT

2022 wurde DIRT 30 Jahre alt. In dieser Zeit erzählte Cantrell dem Magazin Billboard: „Layne hat ein paar fantastische Lieder auf der Gitarre geschrieben. Dazu gehören ‘Hate To Feel’ und ‘Angry Chair’.“ Er sagte weiter: „Ich liebe diese Stücke, und ich liebe auch, dass er dafür die Motivation fand, eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Ich erinnere mich daran, wie er uns die Songs zeigte und meinte, dass er sie vielleicht für ein eigenes Album nutzen möchte. Er hat sie uns dann vorgespielt und wir fanden sie verdammt cool. So cool, dass wir sie selbst spielen wollten. Er hat uns dann zögernd zugestimmt.“ Abschließend sagte Cantrell: „Wir haben sie zu zwei grandiosen Liedern gemacht, die perfekt auf das Album passten.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.