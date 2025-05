King Diamond möchte nur „das beste Material“ veröffentlichen

Das letzte Studioalbum von King Diamond liegt inzwischen 18 Jahre zurück. Entsprechend gespannt und freudig blicken Fans neuem Liedgut entgegen. Mittlerweile ist ja bekannt, dass die Horror Metal-Legende und seine Band an einer ganzen Trilogie arbeiten und der erste Teil SAINT LUCIFER’S HOSPITAL 1920 heißen wird.

In einem neuerlichen Interview mit dem Fistful Of Metal-Magazin hat der King selbst noch ein bisschen mehr verraten. „Nun, zunächst einmal war der ursprüngliche Name, den wir gewählt hatten, THE INSTITUTE. Seit Beginn der US-Tournee heißt das Album aber SAINT LUCIFER’S HOSPITAL 1920. Es könnte durchaus sein, dass auf dem Album ein Track namens ‘The Institute’ enthalten ist.“ Eigentlich soll die Platte noch dieses Jahr erscheinen. Zumindest sollte sie möglichst vor den anstehenden Liveshows fertig sein, aber „ich möchte einfach sicherstellen, dass es das beste Material ist, das ich je veröffentlicht habe.“

Allerhand Vorbereitungen

Es könnte also sein, dass sich die King Diamond-Fan-Gemeinde noch ein klein wenig mehr in Geduld üben muss. Die gute Nachricht: „Momentan bereiten wir uns auf den Dreh des nächsten Videos zur Single ‘Lobotomy’ vor, das definitiv noch dieses Jahr erscheinen wird.“ Im Februar gab er bei Full Metal Jackie an, den Song bei der anstehenden Europatournee im Sommer live spielen zu wollen. Dafür sei sogar schon einen Rollstuhl als Requisite für die Bühne vorbereitet.

Und dann gibt der Däne auch noch ein paar Namen preis: „Weitere fertige Songs sind ein Intro namens ‘Under The Surface’, ‘The Institute’, ‘The Nun’, ‘Faceless’ und natürlich ‘Spider Lilly’. Es gibt noch einen weiteren Track, von dem ich mir noch nicht sicher bin, ob er auf dem Album erscheinen wird: ‘Deep In The Darkness 1920’.“ Außerdem arbeite Gitarrist Andy LaRocque derzeit „an mindestens fünf Stücken. Eines davon hat einen Monster-Refrain, den wir mit einem Chor aufnehmen wollen.“ Zu guter Letzt hält King Diamond noch fest, dass „bereits alle drei Albumtitel“ feststehen, die er jedoch nicht verrät – abgesehen von SAINT LUCIFER’S HOSPITAL 1920.

