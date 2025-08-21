Es ist noch immer ein Mysterium, wer hinter der Maskerade von President steckt. Die Formation sorgt seit Anfang dieses Jahres für Aufsehen und wilde Spekulationen. Als im Februar die Bands für das diesjährige Download Festival in Großbritannien bekanntgegeben wurden, tauchte der Name President auf. Bis dato hatte die Band noch nicht einen einzigen Song veröffentlich, folglich hatte auch niemand je von von ihnen gehört.

Weiterhin geheimnisvoll

Inzwischen sind mit ‘In The Name Of The Father’, ‘Fearless’ und ‘Rage’ drei Lieder erschienen, und der Auftritt beim Download Festival kann als voller Erfolg verbucht werden. Auch die erste Headlinershow im Juli war scheinbar flugs ausverkauft. Etwa zeitgleich kündigten President die Veröffentlichung ihres Debüts in From einer EP an. KING OF TERRORS erscheint am 26. September und soll fünf Titel enthalten. Fraglich ist, ob bis Ende 2025 noch weitere Lieder veröffentlicht werden. Immerhin ist für Anfang 2026 eine eigene Headlinertour anberaumt.

Die gesamte „The Campaign Trail“-Tour war innerhalb von fünf Tagen ausverkauft. Hierzulande können Interessierte nur am 11. Januar in Köln dabei sein. Da stellt sich dennoch die Frage: Wie soll die Konzertzeit mit nur fünf Songs gefüllt werden? Schließlich ist auch kein Support bekannt. Doch fungieren President selbst als Support – nämlich für Architects auf deren Tournee. Diese macht am 13. Januar in der Swiss Life Hall in Hannover Halt sowie am 22. Januar im UFO Velodrom in Berlin und am 25. Januar im Gasometer in Wien.

Empfehlungen der Redaktion President: Rätselhafte Band veröffentlicht erste Single

Mittlerweile sind auch die offiziellen Namen respektive Pseudonyme der Mitglieder bekannt: Sänger President, Schlagzeuger Vice, Bassist Protest und Gitarrist Heist. Während der Frontmann im formellen Anzug erscheint, tragen seine Kollegen schlichte schwarze Masken und schwarze Overalls mit pinken Armbinden. Ähnliche Konzepte sind beispielsweise bereits bei Sleep Token und schon viel früher bei Slipknot aufgegangen. Auch Bands wie Lordi oder Gwar treten ausschließlich maskiert auf. Nun bleibt abzuwarten, ob sich bei President ähnliche Erfolge einstellen wie bei den anderen Combos.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.