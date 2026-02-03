In Kürze starten Omnium Gatherum ihre Europatournee zum aktuellen Album MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY. Begleitet werden die Finnen dabei von Fallujah und In Mourning. Einer wird jedoch nicht dabei sein: Jukka Pelkonen. Der Sänger hat jüngst eine ernst zu nehmende Diagnose erhalten, wie er selbst via Social Media verkündet.

Ein herber Schlag

„Ich muss euch leider mitteilen, dass ich an der anstehenden Europatournee nicht teilnehmen kann“, schreibt der Finne einleitend, und schiebt sogleich die Erklärung hinterher: „Ich habe die Diagnose Lymphom erhalten. Diese ernste Situation erfordert nun meine volle Aufmerksamkeit.“ Ein Lymphom ist in der Regel ein bösartiger Tumor im lymphatischen System. Umgangssprachlich meist als Lymphdrüsenkrebs bezeichnet, handelt es sich um eine Erkrankung der Lymphozyten. Je nach Art, Aggressivität und Ausbreitung des Lymphoms stehen die Heilungschancen unterschiedlich.

Jedoch hat Pelkonen auch gute Nachrichten für die Fans – wenngleich mit einem faden Beigeschmack: „Keine Sorge. OG ist ein Zug, der nicht so leicht zu stoppen ist.“ Demnach haben Omnium Gatherum „nach reiflicher Überlegung“ entschieden, die Tour durchzuziehen und einen Ersatzsänger zu engagieren. „Es handelt sich um Henry Hämäläinen. Ein erfahrener Sänger und Frontmann. Wir sind davon überzeugt, dass er bestens geeignet ist, auf dieser Tour mit OG zu headbangen.“

Hämäläinen (Shade Empire) kommentiert seinen Einsatz: „Obwohl ich es sehr bedauere, dass Jukka von der Tournee zurücktreten muss, fühle ich mich extrem geehrt, in dieser schwierigen Zeit für die Band da sein zu dürfen. Das Vertrauen, das mir die gesamte Band – und insbesondere Jukka selbst – entgegengebracht hat, bedeutet mir sehr viel.“ Laut der Band sei der einzige Silberstreif der derzeitigen Situation, „dass die Tournee komplett stattfindet und wir dafür sorgen werden, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird! Trotz dieses Rückschlags ist der Geist von OG ungebrochen, also sehen wir uns alle bei den Konzerten!“

„May The Bridges We Burn Light The Way“-Tour

12.02. Hamburg, Gruenspan

13.02. Leipzig, Hellraiser

14.02. Berlin, Lido

19.02. Wien, Szene

20.02. München, Backstage Halle

21.02. Aarau, Kiff

22.02. Stuttgart, Im Wizemann

23.02. Lindau, Club Vaudeville

25.02. Hannover, Musikzentrum

26.02. Aschaffenburg, Colos-Saal

28.02. Oberhausen, Kulttempel

