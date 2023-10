Zocker-Rocker: Henry Hämäläinen

auch interessant

Das komplette Zocker-Interview mit Henry Hämäläinen von Shade Empire findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Henry Hämäläinen: In den frühen Neunzigern spielte ich mit meinem Vater ‘Contra’ auf NES oder ‘Mortal Kombat 1’ auf Amiga mit meiner Mutter. Meine ersten Erfahrungen habe ich wohl auf NES gemacht.

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

HH: Kommt darauf an, worum es geht: Wenn wir von einem richtigen Spiel mit einer Wirkung sprechen, ist es ‘Dark Souls’ oder ‘Soma’. Wenn es nur um Spielzeit geht, ‘Counter-Strike’. Ich liebe das Gameplay der ‘Dark Souls’-Serie. Die dort erzählte Welt ist unglaublich fesselnd, obgleich sie in den Spielen tendenziell eher vage dargestellt wird. ‘Soma’ regt zu Gedanken darüber an, was uns menschlich macht – darüber sinniere ich gerne, auch wenn mich das manchmal in eine existenzielle Krise stößt. ‘Counter Strike’ ist eine Art Sucht, die mich nicht mehr losgelassen hat, seit ich es zum ersten Mal gespielt habe.

Keine stabile Verbindung

MH: Welches Genre bevorzugst du, und warum?

HH: Ich zocke alles von Puzzles über Rollenspiele und MMOs bis hin zu Egoshootern. Mein größtes Interesse gilt aber Shooter-Wettstreitspielen. Ich liebe Games mit einem Ziel – sich mit den engsten Freunden zusammenzuschließen und den Weg zum Sieg zu bahnen, ist mit nichts anderem vergleichbar. Die meisten Einzelspieler-Games verleihen mir nicht dieses befriedigende Gefühl.

MH: Wie viel (und was) zockst du, während du auf Tour bist?

HH: Erst kürzlich kaufte ich eine RoG Ally, um unterwegs spielen zu können! Das ging vorher kaum, da es schwierig gewesen wäre, meinen Gaming-Laptop mit all der Ausrüstung zu transportieren. Ab sofort werde ich auf Tourneen spielen – vermutlich Singleplayer-Spiele wie ‘Hollow Knight’, ‘Elden Ring’, ‘Witcher’ oder ‘Cyber­punk’. Da es schwer ist, unterwegs eine stabile Verbindung zu behalten, ­kommen Online-Spiele nicht in Frage.

Das komplette Zocker-Interview mit Henry Hämäläinen von Shade Empire findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.