Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Nine Inch Nails: Video zu ‘As Alive As You Need Me To Be’

Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails bei "D23: The Ultimate Disney Fan Event" am 9. August 2024 in Anaheim
Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails bei "D23: The Ultimate Disney Fan Event" am 9. August 2024 in Anaheim
Foto: Getty Images for Disney, Rodin Eckenroth. All rights reserved.
von
Nine Inch Nails haben den musikalischen Kurzfilm zu ihrer aktuellen Single ‘As Alive As You Need Me To Be’ veröffentlicht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Nine Inch Nails legen das Musikvideo für ihren ersten Song aus ihrem Soundtrack zu ‘Tron: Ares’ vor. Den Clip zu ‘As Alive As You Need Me To Be’ gibt es unten zu sehen. Der Song stellt die erste neue Musik von Trent Reznor und Atticus Ross seit fünf Jahren dar. Regie beim von Ryan Hahn produzierten Video führte Maxime Quoilin. Der Blockbuster kommt am 9. Oktober 2025 in die deutschen Kinos.

Spektakulärer Kinoherbst

Reznor und Ross sind keinen unbeschriebenen Blätter, was Musik für Filme angeht. Der Nine Inch Nails-Mastermind und sein Kollaborationspartner haben unter ihren eigenen Namen schon den Score für über ein Dutzend Filme komponiert, darunter ‘The Social Network’ (2010), ‘Verblendung’ (2011), ‘Gone Girl’ (2014) und ‘Challengers’ (2024). Da die beiden Industrial-Musiker für ‘Tron: Ares’ offiziell unter dem Nine Inch Nails-Banner firmieren, geht die Filmmusik als erste Veröffentlichung der Band seit dem fünften und sechsten Teil der GHOSTS-Reihe von 2020 dar.

Darüber hinaus führte Joachim Rønning bei ‘Tron: Ares’ Regie. Die Produktion hat im Januar 2024 Januar in Vancouver begonnen. ‘Tron: Ares’ folgt auf den Originalfilm ‘Tron’ aus 1982 sowie den zweiten Teil ‘Tron: Legacy’ aus dem Jahr 2010 (beide mit Jeff Bridges). Der neueste Streifen dreht sich um ein hoch entwickeltes Programm namens Ares (das von Jared Leto gespielt wird), das aus der digitalen in die echte Welt geschickt wird, um eine gefährliche Mission auszuführen. Hierbei kommt die Menschheit zum ersten Mal mit Künstlicher Intelligenz in Kontakt. Neben Leto treten als Schauspieler unter anderem Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan und Gillian Anderson in Erscheinung.

Rock Off officially licensed products Nine Inch Nails Classic Logo Raglan T Shirt M
Rock Off officially licensed products Nine Inch Nails Classic Logo Raglan T Shirt M Für € 20,19 bei Amazon kaufen

Nine Inch Nails — Tracklist ‘Tron: Ares’-Soundtrack:

  1. Init
  2. Forked Reality
  3. As Alive As You Need Me To Be
  4. Echoes
  5. This Changes Everything
  6. In The Image Of
  7. I Know You Can Feel It
  8. Permanence
  9. Infiltrator
  10. 100% Expendable
  11. Still Remains
  12. Who Wants To Live Forever?
  13. Building Better Worlds
  14. Target Identified
  15. Daemonize
  16. Empathetic Response
  17. What Have You Done?
  18. A Question Of Trust
  19. Ghost In The Machine
  20. No Going Back
  21. Nemesis
  22. New Directive
  23. Out In The World
  24. Shadow Over Me

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

As Alive As You Need Me To Be Atticus Ross Musikvideo Nine Inch Nails Trent Reznor Tron: Ares Video
Nothing More: Sänger sieht K.I. nur bedingt als Gefahr
Der Nothing More-Frontmann teilt seine kontroverse Meinung zu K.I.-Kunst nach einem Shitstorm zum neuen Musikvideo der Band.
Nothing More-Sänger Jonny Hawkins stellte sich kürzlich nach der Veröffentlichung eines K.I.-generierten Musikvideos der Band zu ihrem Lied ‘Existential Dread’ dem darauffolgenden Shitstorm, und stapelt in seiner Verteidigung tief. In einigen Instagram-Kommentaren reagiert der Sänger direkt auf Kritik und Fragen seiner Fans. Dabei fragt ihn beispielsweise ein Fan, ob nicht Musiker auch von den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz betroffen seien. Hawkins antwortet salopp: "K.I. ist keine Gefahr für gute Künstler, nur für schlechte. Gute Künstler wissen, dass Werkzeuge sich weiterentwickeln, und entwickeln sich mit." Überleben der Maschine Weiter schreibt er: "Wenn eine K.I. eine authentische Verbindung mit Menschen eingehen, gute, nuancierte…
Weiterlesen
Zur Startseite