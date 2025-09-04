Nine Inch Nails legen das Musikvideo für ihren ersten Song aus ihrem Soundtrack zu ‘Tron: Ares’ vor. Den Clip zu ‘As Alive As You Need Me To Be’ gibt es unten zu sehen. Der Song stellt die erste neue Musik von Trent Reznor und Atticus Ross seit fünf Jahren dar. Regie beim von Ryan Hahn produzierten Video führte Maxime Quoilin. Der Blockbuster kommt am 9. Oktober 2025 in die deutschen Kinos.

Spektakulärer Kinoherbst

Reznor und Ross sind keinen unbeschriebenen Blätter, was Musik für Filme angeht. Der Nine Inch Nails-Mastermind und sein Kollaborationspartner haben unter ihren eigenen Namen schon den Score für über ein Dutzend Filme komponiert, darunter ‘The Social Network’ (2010), ‘Verblendung’ (2011), ‘Gone Girl’ (2014) und ‘Challengers’ (2024). Da die beiden Industrial-Musiker für ‘Tron: Ares’ offiziell unter dem Nine Inch Nails-Banner firmieren, geht die Filmmusik als erste Veröffentlichung der Band seit dem fünften und sechsten Teil der GHOSTS-Reihe von 2020 dar.

Darüber hinaus führte Joachim Rønning bei ‘Tron: Ares’ Regie. Die Produktion hat im Januar 2024 Januar in Vancouver begonnen. ‘Tron: Ares’ folgt auf den Originalfilm ‘Tron’ aus 1982 sowie den zweiten Teil ‘Tron: Legacy’ aus dem Jahr 2010 (beide mit Jeff Bridges). Der neueste Streifen dreht sich um ein hoch entwickeltes Programm namens Ares (das von Jared Leto gespielt wird), das aus der digitalen in die echte Welt geschickt wird, um eine gefährliche Mission auszuführen. Hierbei kommt die Menschheit zum ersten Mal mit Künstlicher Intelligenz in Kontakt. Neben Leto treten als Schauspieler unter anderem Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan und Gillian Anderson in Erscheinung.

Nine Inch Nails — Tracklist ‘Tron: Ares’-Soundtrack:

Init Forked Reality As Alive As You Need Me To Be Echoes This Changes Everything In The Image Of I Know You Can Feel It Permanence Infiltrator 100% Expendable Still Remains Who Wants To Live Forever? Building Better Worlds Target Identified Daemonize Empathetic Response What Have You Done? A Question Of Trust Ghost In The Machine No Going Back Nemesis New Directive Out In The World Shadow Over Me

—

