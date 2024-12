SatchVai: Satriani und Vai kündigen Europatournee an

Joe Satriani und Steve Vai gelten beide als absolute Gitarrenlegenden. Dieses Jahr haben sich die beiden Saitenvirtuosen zusammengetan und SatchVai gegründet. Mit ‘The Sea Of Emotion, Pt.1’ ist bereits vor einigen Monaten eine Single inklusive Video erschienen. Nachdem sie einige Shows in den USA gespielt hatten, wollen Vai und Satriani nun mit ihrer Band auch die Bühnen Europas entern.

Empfehlung der Redaktion Sammy Hagar: Joe Satriani spielt so gut wie Eddie Van Halen Hard Rock Laut Sammy Hagar spielt Joe Satriani die Gitarren-Parts von Eddie Van Halen originalgetreu. Trotzdem ist seine eigene Note herauszuhören. Auch hat die Formation bereits eine eigene Website, wo sich beide Gitarristen zur geplanten Tournee äußern. Joe Satriani schreibt: „Die SatchVai-Bandtour findet statt! Ich freue mich sehr darauf, die Bühne wieder mit Steve zu teilen. Jedes Mal, wenn wir zusammen spielen, fühle ich mich zurück in die Zeit versetzt, als wir Teenager waren und jede Sekunde des Tages Musik aßen und atmeten. Wir haben uns gegenseitig herausgefordert und dabei geholfen, so gut zu sein, wie wir nur können. Ich glaube, wir haben nie damit aufgehört.“

Ein Fest der Freundschaft – und der E-Gitarre

Die beiden verbindet eine Jahrzehnte andauernde Freundschaft. Diese begann, als Steve Vai im zarten Alter von 13 Jahren angefangen hat, bei dem fünf Jahre älteren Satriani Gitarrenunterricht zu nehmen. Deshalb fügt Vai hinzu: „Mit Joe auf Tour zu gehen, ist immer ein Vergnügen und eine Ehre. Er ist mein Lieblingsgitarrist, mit dem ich am liebsten jamme. Und jetzt haben wir eine weitere Gelegenheit, dies auf die Bühne zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass wir beide an der Spitze unseres Könnens stehen. Die Show wird eine kraftvolle Feier des coolsten Instruments der Welt sein– der E-Gitarre!“

Empfehlung der Redaktion Head: Korn benutzen siebensaitige Gitarren wegen Steve Vai Nu Metal Brian „Head“ Welch von Korn hat über seine Einflüsse gesprochen – und dabei ergründet, warum die Nu-Metaller Gitarren mit sieben Saiten spielen. SatchVai setzt sich aus Satrianis Spitznamen „Satch“ und Steve Vais Nachnamen zusammen. Vais ikonische Gitarre mit drei Hälsen liefert übrigens die Inspiration für den Tournee-Titel „Surfing with the Hydra“. Die Tour beinhaltet auch drei Termine in Deutschland und einen in der Schweiz. Der Vorverkauf für die Konzert-Tickets startet am 11. Dezember (München) beziehungsweise 13. Dezember 2024 (Düsseldorf und Frankfurt).

SatchVai „Surfing with the Hydra Tour 2025“

08.07. München, Tollwood

10.07. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

11.07. Frankfurt, Myticket Jahrhunderhalle

12.07. CH-Zürich, Volkshaus Zürich

