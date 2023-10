Notgedrungen müssen Ghost ihre geplanten Konzerte in Florida canceln. Ursache dafür ist der sich im Anmarsch befindende Hurrikan Idalia.

Der Hurrikan Idalia rollt auf die Küste Floridas zu. Am Dienstagnachmittag wurde die Naturkatastrophe mit der Stärke der Kategorie 2 bemessen. Es wird damit gerechnet, dass sich der Sturm auf eine Stärke der Kategorie 3 erhöht, bevor dieser auf den US-Bundesstaat trifft. Zum Vergleich: Hurrikan Katrina erreichte 2005 zeitweise eine Stärke der Kategorie 5 und richtete vor allem im Großraum New Orleans schwere Schäden an. Ghost ziehen die notwendigen Konsequenzen aus dieser Gefahr. Ghost lassen Vorsicht walten Ghost sahen offenbar keine andere Möglichkeit, als die geplanten Konzerte abzusagen. Es sei zu unsicher, gaben sie in einem Statement in den Sozialen…