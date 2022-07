Whitesnake sagen restliche Europatour ab

Foto: Miikka Skaffari/FilmMagic/GettyImages. All rights reserved.

Whitesnake-Sänger David Coverdale im Grand Regency Ballroom von San Francisco am 11. Juni 2015

Diese Absage kommt mit Ansage: Whitesnake können ihre derzeit laufende Europatournee nicht zu Ende spielen. Als Grund geben die Hard-Rocker „anhaltende gesundheitliche Herausforderungen“ an. Wie eingangs erwähnt, hatte sich diese Entscheidung fast abgezeichnet. Zunächst war nur Gitarrist Reb Beach angeschlagen, was die Musiker noch auffangen konnten.

Keine Besserung in Sicht

Dann war Schlagzeuger Tommy Aldridge nicht ganz auf dem Damm, weshalb eine Festival-Show gecancelt werden musste. Und zu guter Letzt erwischte es Frontmann und Bandboss David Coverdale. Der Gute hatte sich eine Infektion der Nebenhöhlen sowie der Luftröhre eingefangen. Daraufhin mussten Whitesnake erst einmal drei Konzerte ihrer Abschiedstournee absagen. Nun scheint leider keine Besserung in Sicht, so dass die kompletten restlichen Termine in Europa nicht stattfinden können.

„Mit tiefster Traurigkeit muss ich verkünden, dass aufgrund von anhaltenden gesundheitlichen Herausforderungen, Anordnungen der Ärzte und unserer Sorge für die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten Whitesnake nicht in der Lage sind, den europäischen Teil ihrer Abschiedstour fortzusetzen. Ich entschuldige mich aufrichtig bei all den fantastischen Fans, die sich auf die verbleibenden Konzerte dieser Tour gefreut haben. Und natürlich beim Tourpersonal, das so hart gearbeitet hat, um diese Shows auf die Beine zu stellen, sowie bei den Veranstaltern, die uns geholfen haben, die Tour zu planen. Ich schätze und liebe euch alle!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von David Coverdale (@whitesnake)

