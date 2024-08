Motionless In White: Neues Album und Tour für 2025

Zwar haben Motionless In White in den vergangenen Monaten immer wieder Gastauftritte und Shows bei diversen Festivals gespielt, aber eine eigene Tour liegt schon lange zurück. Dies soll sich bald ändern. Anfang 2025 starten die US-Metalcorer zusammen mit Fit For A King und Brand Of Sacrifice eine ausgiebige Europatournee mit einigen Stopps in Deutschland. Hier die Termine:

23.01.2025 Hamburg, Inselpark Arena

24.01.2025 Berlin, Columbiahalle

31.01.2025 München, Tonhalle

10.02.2025 Stuttgart, LKA-Longhorn

11.02.2025 Wiesbaden, Schlachthof

15.02.2025 Köln, Palladium

Realismus

Weiterhin verkündete Frontmann Chris „Motionless“ Cerulli bei Metalshop TV, dass ebenfalls kommendes Jahr der Nachfolger zu SCORING THE END OF THE WORLD (2022) folgen soll. „In drei Monaten ein Album zu machen, ist einfach nicht mehr realistisch – zumindest nicht für uns. Damals waren wir das gewohnt. Aber das ist nicht mehr unsere Realität. Wir lassen uns jetzt Zeit damit, weil wir dazwischen auch touren. Ehrlich gesagt: Es ist fertig, wenn es fertig ist. Ich habe ich noch keinen Termin, den ich ankündige. Aber es wird nächstes Jahr sein, das ist sicher.“

Über ein genaues Datum denke der Sänger jedoch noch nicht nach. „Wir schreiben die coolsten Songs, die wir schreiben konnten. Und wir sind wirklich begeistert von dem, was wir haben." Allerdings wolle man auch nicht zu lange warten, denn „es ist beängstigend. Man hat immer Angst, den Schwung zu verlieren und dass die Fans irgendwie weiterziehen, wenn man zu lange braucht. Aber ich würde lieber die beste Platte schreiben, die wir schreiben können und Fans verlieren, weil es zu lange dauert, anstatt eine halbherzige Platte herauszubringen."

Abwesend

Bei der Entstehung des letzten Albums habe die COVID-Pandemie der Band in die Karten gespielt, wie Cerulli betont: „Ich denke, es ist so offensichtlich, dass das die Pandemie der Hauptgrund dafür ist, dass die letzte Platte war, was sie ist. Zum Glück sind wir gerade in einer Phase unserer Karriere, in der wir hoffen, dass wir uns diese Art von Abwesenheit leisten können. Und dass die Fans verstehen, weshalb wir weg sind. Wir investieren die Zeit in das neue Album, um das beste zu machen, das wir machen können.“

