Coverdale/Page: So steht es um eine weitere Zusammenarbeit

Im Rahmen der zweiten Episode seiner Videoreihe „QT With DC“ wurde Whitesnake-Frontmann David Coverdale befragt wie es um eine mögliche Fortsetzung der Kollaboration mit Jimmy Page „Coverdale/Page“ stünde. Der Musiker zeigte sich offen gegenüber eines zweiten Teils, machte aber auch deutlich, dass dieses Vorhaben nicht besonders wahrscheinlich sein werde.

Mögliche Fortsetzung?

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: Die Setlist der „The Future Past Tour“ Heavy Metal Welche Lieder geben Iron Maiden auf ihrer "The Future Past Tour 2023" zum Besten? Nach der ersten Show in Ljubljana wissen wir mehr. „Wie Sean Connery bereits über ‘James Bond’ sagte: ‚Sag niemals nie‘“, erklärte David, und fügte hinzu: „Ich habe keine Ahnung. Ich schätze die Zeit sehr, in der ich mit Jimmy zusammengearbeitet habe. Ich denke, wir haben in dieser besonderen Phase unseres Lebens das Beste auseinander herausgeholt. Und das war der ganze Zweck der Sache. Ich bin für Jimmy da, wenn er mich braucht und ich hoffe, andersherum ist es genauso… Aber ich bin mir nicht sicher, ob das passieren wird. Doch ich bin völlig offen dafür.“

Bereits im November 2021 sprach David in einem Interview mit „Lamont & Tonelli“ über eine mögliche Fortsetzung zu COVERDALE/PAGE. „Ich war sehr aufgeregt. Wie man hört, haben Jimmy und ich sehr gut zusammengearbeitet, und wir hatten noch vier oder fünf Songs, die nicht abgemischt wurden“, so der Musiker. „Ich sagte: ‚Jimmy, ich habe noch so viele weitere Ideen. Lass uns einfach COVERDALE/PAGE 2 oder ein Doppelalbum aufnehmen.‘ Leider hat ihm sein damaliger Manager davon abgeraten, was ihn wütend machte.

Allerdings sind zwei dieser Songs, die ich Jimmy präsentierte, auf RESTLESS HEART (1997 – Anm.d.A.) erschienen . Es waren ‘Take Me Back Again’ und ‘Woman Trouble Blues’. Das waren ursprünglich Ideen für Jimmy und mich, wenn wir ein zweites Album gemacht hätten“, sagte David. „Aber im Jahr 2023 ist das 30. Jubiläum, also haltet nach etwas Besonderem Ausschau. Das wird ein großer Spaß.“

