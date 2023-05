Iron Maiden: Die Setlist der „The Future Past Tour“

Am Sonntag fiel der Startschuss für die aktuelle Konzertreise von Iron Maiden. Bruce Dickinson und Co. standen in der Arena Stožice in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana auf der Bühne. In diesem Zuge präsentierte die Band auch die Setlist für „The Future Past Tour 2023“, bei der die zwei Alben SOMEWHERE IN TIME (1986) und SENJUTSU (2021) im Mittelpunkt stehen. Weiter unten findet ihr alle Songs, die die Briten dargeboten haben.

Das Klassikeralbum SOMEWHERE IN TIME kommt bei der Tournee — sollte sich die Setlist nicht verändern — auf fünf Lieder. SENJUTSU, das jüngste Studiowerk von Iron Maiden, liegt auch bei fünf Tracks. Das sind zusammen zehn Stücke. Der Rest der insgesamt 15 Songs ist eine Mischung aus dazu passenden Kompositionen und Hits der Band. Im Lauf der „The Future Past Tour“ geben sich Bassist Steve Harris und Co. hierzulande in Leipzig, Hannover, Dortmund, Frankfurt und München die Live-Ehre. Darüber hinaus steht ein Stelldichein in Wacken auf dem Plan.

Die Iron Maiden-Setlist der The Future Past Tour 2023:

Caught Somewhere In Time (zum ersten Mal seit 1987 live gespielt) Stranger In A Strange Land (zum ersten Mal seit 1999 live gespielt) The Writings On The Wall Days Of The Future Past (Live-Debüt) The Time Machine (Live-Debüt) The Prisoner (zum ersten Mal seit 2014 live gespielt) Death Of The Celts (Live-Debüt) Can I Play With Madness (zum ersten Mal seit 2014 live gespielt) Heaven Can Wait (zum ersten Mal seit 2008 live gespielt) Alexander The Great (Live-Debüt) Fear Of The Dark Iron Maiden Hell On Earth (Live-Debüt) The Trooper Wasted Years (zum ersten Mal seit 2017 live gespielt)

Iron Maiden + The Raven Age (#) + Lord Of The Lost (*) – live 2023

11.06. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena (#)

21.06. Hannover, ZAG Arena (#)

25.07. Dortmund, Westfalenhalle (#)

26.07. Dortmund, Westfalenhalle (*)

29.07. Frankfurt, Festhalle (#)

31.07. München, Olympiahalle (#)

01.08. München, Olympiahalle (*)

