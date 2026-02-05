Toggle menu

Def Leppard haben beinahe genug Material für zwei Alben

Def Leppard 2025
Def Leppard 2025
Foto: PR, Ross Halfin. All rights reserved.
von
Die Glam-Metaller Def Leppard ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Die Band hat fast genug Material für zwei ganze Alben geschrieben.
Seit dem letzten Def Leppard-Album DIAMOND STAR HALOS sind bereits vier Jahre vergangen. Es wird also mal wieder Zeit für eine neue Platte! Das sieht die Glam Metal-Formation offenbar ähnlich, denn sie ist fleißig am Schreiben und hat auch schon einiges Material zusammen, wie Bassist Rick Savage People gegenüber bestätigt.

Endphase

Savage sagt: „Wir haben auf jeden Fall genug Material und wir werden bald so viel haben, dass es ziemlich bis ans Ende dieser Dekade reicht. Uns fehlen nur ein paar Songs, dann haben wir zwei Alben.“ Laut ihm will die Band gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres schon das neue Werk präsentieren.

Er meint: „Es ist ein fortwährender Prozess. Wenn wir das Album nächste Woche veröffentlichen müssten, könnten wir das auch. Aber wir sind noch am Schreiben und Aufnehmen. Wir machen es aktuell noch fertig. Bei uns heißt es immer, die letzten 20 Prozent brauchen 80 Prozent der Zeit. An diesem Punkt sind wir jetzt.“

Las Vegas calling

Als wäre das nicht schon ausreichend, ist die Band seit dem 3. Februar für einen Monat in Las Vegas im Caesar’s Palace Hotel untergebracht, um insgesamt zwölf Konzerte zu spielen. Eine ganz neue Erfahrung und nichts, was Fans je auf Tour oder in vorigen Las Vegas-Shows gesehen haben, wie Frontmann Joe Elliott erzählt.

„Wir haben alles über Bord geworfen, das wir auf den letzten fünf oder sechs Touren verwendet haben. Wir hatten überlegt, es einfach zu adaptieren, aber haben es einfach verworfen und eine komplett neue Bühnen-Show entwickelt, inklusive Setlist“, sagt er. Abgesehen von den großen Hits und der neuesten Single ‘Rejoice’ sollen Songs gespielt werden, die seit den Neunzigern nicht mehr aufgeführt wurden.


