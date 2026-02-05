Im Hause Voivod ist aktuell viel los. Die kanadischen Thrash Metal-Legenden werkeln derzeit an vielen Projekten gleichzeitig, darunter dem mit dem Quebec Symphony Orchestra aufgenommenen QUEBEC CITY SYMPHONIQUE sowie einem kommenden Studioalbum. Ein Song aus der Frühphase der Band erhält zudem ein neues Musikvideo.

Voivod üben Multi-Tasking

„Wir bereiten uns auf ein sehr aufregendes Jahr im Voivod-Lager vor, da wir an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten“, erklärte Schlagzeuger Michel „Away“ Langevin. „Wir haben eine brandneue Setlist für einige Tourneen, die für 2026 geplant sind, bei denen wir mit guten Freunden wie Midnight und Bat spielen werden.

Außerdem mischen wir gerade das Live-Album QUEBEC CITY SYMPHONIQUE und nehmen gleichzeitig unser nächstes Studioalbum auf. Ein Videospiel von Chaosmonger Studio ist ebenfalls in Arbeit (‘Voivod: The Nuclear Warrior’ – Anm.d.A.).“

Darüber hinaus gibt es zum Voivod-Klassiker ‘Condemned To The Gallows’ (…TO THE DEATH!, 1984; für MORGÖTH TALES, 2023, erneut aufgenommen – Anm.d.A.) ein neues Musikvideo. „In der Zwischenzeit gibt es ein Video von Pierre Ménétrier für eine Neuaufnahme unseres ersten Songs ‘Condemned To The Gallows’“, so Langevin weiter.

„Das Video sollte eigentlich 2023 erscheinen, aber Pierres Computer stürzte ab und die meisten Daten gingen verloren. Pierre, der auch das Video zu ‘Planet Eaters’ (SYNCHRO ANARCHY, 2022 – Anm.d.A.) für uns gemacht hatte, rettete, was er konnte, und hat das Video in den letzten Jahren heimlich wiederhergestellt. Das Ergebnis ist wirklich fantastisch, also hier ist es. Viel Spaß!“

