Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Voivod: Studio- und Live-Album in Arbeit

Voivod
Voivod @ Juno Gala Dinner and Awards, 16. März 2019 in London, Canada.
Foto: Getty Images, Isaiah Trickey. All rights reserved.
von
Voivod arbeiten aktuell an mehreren Projekten gleichzeitig. Eines davon soll ihr kommendes Studioalbum sein.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Im Hause Voivod ist aktuell viel los. Die kanadischen Thrash Metal-Legenden werkeln derzeit an vielen Projekten gleichzeitig, darunter dem mit dem Quebec Symphony Orchestra aufgenommenen QUEBEC CITY SYMPHONIQUE sowie einem kommenden Studioalbum. Ein Song aus der Frühphase der Band erhält zudem ein neues Musikvideo.

Voivod üben Multi-Tasking

„Wir bereiten uns auf ein sehr aufregendes Jahr im Voivod-Lager vor, da wir an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten“, erklärte Schlagzeuger Michel „Away“ Langevin. „Wir haben eine brandneue Setlist für einige Tourneen, die für 2026 geplant sind, bei denen wir mit guten Freunden wie Midnight und Bat spielen werden.

Außerdem mischen wir gerade das Live-Album QUEBEC CITY SYMPHONIQUE und nehmen gleichzeitig unser nächstes Studioalbum auf. Ein Videospiel von Chaosmonger Studio ist ebenfalls in Arbeit (‘Voivod: The Nuclear Warrior’ – Anm.d.A.).“

War And Pain Ltd. Lilac/Red - Splattered Vinyl
War And Pain Ltd. Lilac/Red - Splattered Vinyl
von Voivod
Für € 24,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Darüber hinaus gibt es zum Voivod-Klassiker ‘Condemned To The Gallows’ (…TO THE DEATH!, 1984; für MORGÖTH TALES, 2023, erneut aufgenommen – Anm.d.A.) ein neues Musikvideo. „In der Zwischenzeit gibt es ein Video von Pierre Ménétrier für eine Neuaufnahme unseres ersten Songs ‘Condemned To The Gallows’“, so Langevin weiter.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„Das Video sollte eigentlich 2023 erscheinen, aber Pierres Computer stürzte ab und die meisten Daten gingen verloren. Pierre, der auch das Video zu ‘Planet Eaters’ (SYNCHRO ANARCHY, 2022 – Anm.d.A.) für uns gemacht hatte, rettete, was er konnte, und hat das Video in den letzten Jahren heimlich wiederhergestellt. Das Ergebnis ist wirklich fantastisch, also hier ist es. Viel Spaß!“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

...TO THE DEATH! BAT Condemned To The Gallows Midnight QUEBEC CITY SYMPHONIQUE Quebec Symphony Orchestra Voivod
Kreator shoppen Vinyl in Berlin (Exklusiv-Video)
t-y7hupmqf8
Besuch im Plattenladen mit Kreator: Mille Petrozza und Frédéric Leclercq shoppen im Coretex Berlin. Nur hier im Video!
Die neue METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 (www.metal-hammer.de/kreator) enthält eine exklusive Sammlervinyl-7“ von KREATOR mit zwei Tracks – der physisch bislang nur hier erhältlichen KRUSHERS OF THE WORLD-Single ‘Satanic Anarchy’ sowie der unveröffentlichten Live-Aufnahme ‘Strongest Of The Strong’ vom METAL HAMMER PARADISE 2023. Dazu passend begleiten wir MILLE PETROZZA und FRÉDÉRIC LECLERCQ in einen Berliner Plattenladen. Die ausführliche Reportage zum Besuch bei Coretex Records in Berlin-Kreuzberg lest ihr im Heft, wo ihr auch die exklusive Vinyl-Beilage findet. Seht hier im Video, wie sich Mille Petrozza und Frédéric Leclercq von Kreator durch den Plattenladen arbeiten, welche Schätze sie ausgraben, und wie ihr persönliches…
Weiterlesen
Zur Startseite