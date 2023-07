Death Angel: Neues Album lässt auf sich warten

In einem Interview mit Tales From The Road sprach Death Angel-Gitarrist Ted Aguilar über den Fortschritt des kommenden Studioalbums der Band. Die Thrash-Metaller befinden sich demnach aktuell noch weit von dem Fertigstellungsprozess entfernt, wie der Musiker erklärte. Eine neue Platte wolle die Band aber in absehbarer Zeit trotzdem veröffentlichen.

Neues Material in Sicht?

„Wir arbeiten langsam daran. Ich sage, wir haben einige Grundgerüste, die noch bearbeitet werden müssen. Es steht noch einiges an" , erklärte Ted. „Wir müssen einfach mehr daran arbeiten und mehr schreiben. Aber natürlich wird es ein neues Death Angel-Album geben. Die Frage ist nur, wann? Ich kann nicht sagen, dass es nächstes Jahr so weit sein wird, weil niemand wirklich in die Zukunft blicken kann. Ich könnte sagen: ‚Wir werden im April aufnehmen'. Aber es könnte etwas dazwischenkommen. Bis wir einigermaßen sicher sind und ein Datum festgelegt ist und wir keine Aktivitäten haben und um diese Zeit loslegen, könnte ich Ihnen ein festes Datum nennen. Aber ja, es wird definitiv eine neue Platte geben. Wir gehen es einfach langsam an. Ich weiß nicht, wann wir mit den Aufnahmen beginnen werden. Wir haben bereits einige Songs, aber wir wollen noch mehr schreiben. Doch sie stecken alle noch in den Kinderschuhen."

„Nach Corona sind wir auf Tour gegangen und viele Dinge haben sich verändert. Wir haben also noch ein paar Sachen bis zum Ende des Jahres vor uns und wissen nicht, was nächstes Jahr passieren wird. Im Moment wollen wir touren wie nur irgendwie möglich, denn ich glaube nicht, dass unser letztes Album HUMANICIDE nicht genug betourt wurde. Wir wollen neue Musik schreiben und aufnehmen. Aber wir werden sehen, was passiert. Niemand kann die Zukunft vorhersagen.“

