40 Jahre KILL ’EM ALL – Metallicas Debütalbum feiert Geburtstag. METAL HAMMER erinnert an ein wichtiges Werk der Metal-Geschichte.

‘Seek & Destroy’, ‘The Four Horsemen’, ‘Whiplash’ – wenige Debüts sind so ikonisch wie Metallicas KILL ’EM ALL. Inzwischen ist es 40 Jahre her, dass das Album erschien. Zum runden Geburtstag blicken wir zurück. Von vier jungen Musikern zu den „Big Four“ 25. Juli 1983. Ein Album erscheint, das die Musikwelt nachhaltig prägen und die Musiker dahinter zu Legenden machen wird, die über die Szene hinaus bekannt sind. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Cliff Burton sind das Line-up der Kalifornier Metallica. 19 beziehungsweise zwanzig Jahre alt sind die vier, als sie eine Platte veröffentlichen, die mitverantwortlich dafür ist,…