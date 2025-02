Lamb Of God gehen doch nicht so bald ins Studio

Im Dezember letzten Jahres war Lamb Of God-Bassist John Campbell zu Gast bei And Now The Band. Dort wurde er gefragt, ob es langsam wieder an der Zeit ist, sich der Produktion neuer Songs zu widmen. Campbells Antwort: „Wir haben gerade unseren Tourneezyklus abgeschlossen. Und jetzt ist es an der Zeit, durchzuatmen und mit der Arbeit an neuen Sachen zu beginnen.“

Nun wurde Frontmann Randy Blythe (vermutlich schon häufiger) auf diese Aussage angesprochen. Im Interview mit Nikki Blakk nutzt er nun die Gelegenheit, um dahingehend etwas klarzustellen. Auf die Frage, wie das nächste Jahr für ihn und seine Kollegen aussehen wird, antwortet er: „Für mich ist es ziemlich schwierig, das nächste Jahr zu skizzieren… Wir werden dieses Jahr einige Festivals spielen und haben unsere Kreuzfahrt. Ich nehme an, dass wir irgendwann anfangen werden, zusammenzukommen und Demoideen durchzugehen." Jedoch seien Lamb Of God derzeit nicht im Studio.

Buch statt Platte

Dann nimmt Blythe Bezug auf Campbell: „Unser Bassist hat ein Interview geführt, in dem er etwas sagte, wie: ,Nun, es ist Zeit, wieder mit der Musikarbeit zu beginnen.‘ Nun fragen alle: ,Geht ihr ins Studio?‘ Nein, wir arbeiten immer an Musik.“ Man habe im Moment lediglich eine Live-Pause, die der Sänger jedoch anderweitig nutzt. Immerhin hat er gerade erst sein neues Buch ‘Just Beyond The Light: Making Peace With The Wars Inside Our Head’ veröffentlicht. „Für mich liegt mein Hauptaugenmerk derzeit auf der Werbung für dieses Buch. Ich habe viel Pressearbeit dafür gemacht – viele Podcasts und so weiter.“

Dies habe derzeit Vorrang, da „meiner Meinung nach verkaufen sich Bücher langsamer als Platten. Manchmal dauert es eine Weile, bis sie ihr Publikum finden. Deshalb werde ich diese Sache weiterhin fördern. Und da wir ein ziemlich entspanntes Tour-Jahr haben, möchte ich mich einfach ein wenig amüsieren." Die Entscheidung von Lamb Of God, dieses Jahr weniger Shows zu spielen, begründet Blythe wie folgt: „Wir müssen nicht ewig touren. Wir sind keine Sklaven. Das ist in Ordnung. Wir können uns eine Auszeit nehmen und entspannen." Die Band-Mitglieder seien schließlich auch nicht mehr die Jüngsten und obendrein Familienväter. Außerdem sei die Vorfreude umso größer, wenn es wieder auf Tour geht.

