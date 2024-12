Lamb Of God wollen bald an neuer Musik arbeiten

Dieses Jahr feierten Lamb Of God das zwanzigste Jubiläum ihres Erfolgsalbums ASHES OF THE WAKE. Im Zuge dessen waren Randy Blythe und Co. gemeinsam mit Mastodon auf Tour, die ihrerseits den Geburtstag von LEVIATHAN zelebrierten. Im Vorprogramm der „Ashes Of Leviathan”-Tour waren Kerry King und Malevolence zu sehen. Anschließend folgte die „Headbangers Boat”-Kreuzfahrt, welche seit Herbst 2023 jährlich von Lamb Of God veranstaltet wird.

Empfehlung der Redaktion Lamb Of God: Randy Blythe interviewte seine Großmutter Death Metal Lamb Of God-Sänger Randy Blythe veröffentlicht ein neues Buch. Darin bringt er die Lebensweisheiten inspirierender Personen zu Papier. In einem Interview mit Tom Robbins von And Now The Band wurde Bassist John Campbell gefragt, ob es langsam wieder an der Zeit ist, sich der Produktion neuer Songs zu widmen. Darauf antwortet Campbell: „Wir haben gerade mit dem Boot unseren Tourneezyklus abgeschlossen. Und jetzt ist es an der Zeit, durchzuatmen und mit der Arbeit an neuen Sachen zu beginnen.“ Er betonte jedoch auch, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Die letzte Albumveröffentlichung war OMENS (2022).

Unglaubliches Glück

Nachdem Robbins anmerkt, dass die Lieder von Lamb Of God einer bestimmten Formel folgen, stimmt John Campbell zu. „Wir haben definitiv einen Prozess.“ Weiterhin meint er: „Wir haben auf jeden Fall eine Art und Weise, das zu tun, was wir tun. Und ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise eine Beleidigung ist. Wir sind ziemlich gut darin geworden und schreiben Musik, die ich absolut gerne aufführe. Ich schätze mich unglaublich glücklich, Teil dieser Band sein zu dürfen und das tun zu können, was wir tun.“

Empfehlung der Redaktion Lamb Of God: Der Major-Deal mit Epic war eine Erleichterung Death Metal, Thrash Metal Als Lamb Of God bei Epic Records unterschrieben, war das ein entscheidender Markstein in ihrer Karriere, wie Gitarrist Mark Morton erklärt. Auch erklärte der Bassist, der auch einer der Mitbegründer von Lamb Of God ist: „Es gibt so viele talentierte Leute. Das Glück bietet die Chancen, aber dann muss man mit diesen Chancen etwas tun, das einen positiv voranbringt und mehr Glück mit sich bringt. Aber es ist eine ganze Menge Glück im Spiel.“

