Bruce Dickinson (Iron Maiden) hat in einem Video anklingen lassen, dass die Gruppe schon Pläne für die Zeit nach der aktuellen Tour hat.

Iron Maiden befinden sich aktuell auf umjubelter "Run For Your Lives World Tour" durch Europa. Zwei Mal machten Steve Harris und Co. dabei schon in Deutschland Station – die Liveshows in Frankfurt (25.7.), Stuttgart (26.7.) und Berlin (29. & 30.7.) stehen noch an. Nun hat Frontmann Bruce Dickinson in einem kurzen Video ein Zwischenfazit zur Konzertreise gezogen und in dem Zuge durchklingen lassen, dass die Eisernen Jungfrauen schon ganz genau wissen, was sie danach anstellen wollen. Sachen in der Mache "Wir sind zur Hälfte durch mit der Tournee", bringt die "air raid siren" die Iron Maiden-Fans in dem kurzen Clip…