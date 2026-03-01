Toggle menu

Die stärksten Metal-Tourneen im März – präsentiert von METAL HAMMER

Kataklysm - Hamburg
Foto: B.Treimer. All rights reserved.
von
Kataklysm, Subway To Sally, Smith/Kotzen, Der W u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im März 2026. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im März 2026 – präsentiert von METAL HAMMER.

Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

Kataklysm + Vader + Blood Red Throne – Tour 2026

Kataklysm kommen zusammen mit Vader und Blood Red Throne im März 2026 für 14 Termine nach Deutschland, Österreich und die Schweiz.

>> Tickets und Termine

Kataklysm-live-2026

Angus McSix + Bloodbound + Brainstorm – Tour 2026

Angus McSix geht im März 2026 auf „Tour Of The All-Seeing Astral Eye“ , präsentiert von METAL HAMMER, zusammen mit Bloodbound und Brainstorm. Die Tournee feiert das neue Album ANGUS MCSIX AND THE ALL-SEEING ASTRAL EYE, welches am 13.03.2026 erscheint und umfasst zehn Deutschlandtermine, darunter Hamburg, Leipzig, Regensburg und München.

>> alle Infos, Termine und Konzertkarten

Avatar: A Night To Be Torn Apart Tour 2026

Avatar kommen im Februar und März 2026 mit ihrem neuen Album DON’T GO IN THE FOREST und Support Alien Weaponry für sechs Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert.

>> alle Konzertdaten

J.B.O. – Tour 2025/2026

J.B.O. kommen mit dem neuen Album HAUS OF THE RISING FUN von November 2025 bis März 2026 für jede Menge Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

>> alle Termine der Tournee

Knorkator – die Jubiläums-Tour

Knorkator sind von Ende 2025 bis Anfang 2026 auf große „Aller gute Dinge sind 30“-Tour – mit großem Finale im März in Berlin.

>> Tour, Tickets, Termine, Städte

Paradise Lost + Messa + High Parasite live 2026

Die britischen Gothic-Metal-Pioniere Paradise Lost haben weitere Termine ihrer „Ascension Of Europe Tour“ bekanntgegeben. Die italienische Doom-Band Messa wird bei allen Shows als direkter Support mit dabei sein. Als Opening Acts fungieren High Parasite bei den UK-Terminen und Lacrimas Profundere bei ausgewählten Shows auf dem europäischen Festland. Die Tourdaten 2025/2026 von Paradise Lost und ihren Vorbands findet ihr weiter unten!

>> die Tourdates

Smith/Kotzen auf Tournee 2006

Nach dem großen Erfolg ihres zweiten Albums BLACK LIGHT / WHITE NOISE, das Platz 1 der offiziellen britischen Rock- & Metal-Charts erreichte, gehen Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith und Richie Kotzen Anfang 2026 auf UK & EU-Tour.

>> Tickets und Termine

Subway To Sally – „NACKT III – Lügen & Legenden“-Tour 2026

Ein Kult kehrt zurück: Es sind zwanzig Jahre vergangen, seit Subway To Sally mit ihrer ersten „Nackt“-Tour die Regeln für Akustikkonzerte neu definiert haben. Damals wie heute war „Nackt“ mehr als nur eine Konzertreihe – es war ein emotionaler Ausnahmezustand. Von der stillsten Ballade bis zur wilden Eskalation, von bittersüßer Melancholie bis zum hemmungslosen Exzess: Die Nähe zum Publikum machte jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

>> alle Infos, Daten und Tickets zur Tournee

Subway To Sally

Stephan Weidner – Der W – live 2026

Der W kommt im März 2026 für 14 Live-Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert! Mit dabei: Elm Street.

>> Termine und Tickets


