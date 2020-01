Unter anderem Killswitch Engage, Tool und Bring Me The Horizon gehören zu jenen Bands, die sich Chancen auf einen Grammy Award ausrechnen dürfen.

Die Nominierungen für die 62. jährlichen Grammy Awards sind raus. In der ohne jeglichen Zweifel bedeutendsten Kategorie der ganzen Veranstaltung, "Best Metal Performance", treten Tool, Killswitch Engage, Death Angel, Candlemass und I Prevail gegeneinander an. Die Preisverleihung geht am 26. Januar im Staples Center in Los Angeles über die Bühne. Hier haben wir für euch alle Nominierten im Rock- und Metal-Bereich aufgelistet: "Best Metal Performance" Candlemass ‘Astorolus - The Great Octopus’ (feat. Tony Iommi) Death Angel ‘Humanicide’ I Prevail ‘Bow Down’ Killswitch Engage ‘Unleashed’ Tool ‘7empest’ "Best Rock Performance" Bones UK ‘Pretty Waste’ Gary Clark Jr. ‘This Land’ Brittany Howard ‘History Repeats’…