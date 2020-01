Dave Mustaine hat in einem ersten Interview nach seiner Krebsdiagnose über seine Prognose und ihm zur Seite stehende Metaller geplaudert.

Dave Mustaine scheint sich wirklich auf einem guten Weg im Kampf gegen den Krebs zu befinden. So gab der Megadeth-Chef dem US-amerikanischen Rolling Stone ein Update bezüglich seines Gesundheitszustandes. "Ich fühle mich echt stark", sagte der Lockenkopf. "Nach der Bestrahlung sagte der Typ, alle meine Testergebnisse sähen hervorragend aus. 'Du siehst aus, als ob du in Stadium 1 bist, dabei solltest du momentan in Stadium 3 sein.'" Des Weiteren freute sich Dave Mustaine über die positiven Signale und Nachrichten von Leuten, die er diesbezüglich gar nicht auf dem Schirm hatte. "Viel kam von Leuten, die ich kenne, aber nicht wusste, dass sie…