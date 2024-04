Bang Your Head-Veranstalter Horst Franz ist tot

Foto: Bang Your Head (Screenshot: https://www.youtube.com/watch?v=mSNbh9bKpGs). All rights reserved.

Bang Your Head- und Rock Of Ages-Veranstalter Horst Franz im Jahr 2022

Der Veranstalter der beiden baden-württembergischen Festivals Bang Your Head und Rock Of Ages ist gestorben. Horst Franz hatte in den vergangenen Jahren zum einen mit einem Herzproblem und zum anderen mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Nachdem es für ihn zwischenzeitlich bergauf gegangen war, lag der Macher nun wieder auf der Intensivstation. Doch dort konnten die Ärzte letztlich nichts mehr für ihn tun.

Vorübergehende Besserung

2022 berichtete Horst Franz im Interview mit dem Zollern Alb Kurier davon, dass man bei ihm linksseitig eine „extreme Herzschwäche“ festgestellt habe: „Ich hatte da gerade mal einseitig noch 10 Prozent der normalen Herzleistung.“ Doch damit nicht genug: Während der Bang Your Head-Macher deswegen in Behandlung war, kam die Diagnose einer seltenen Leukämieerkrankung mit sehr geringen Heilungschancen hinzu. Lange Monate verbrachte Franz in der Tübinger Medizinischen Uniklinik und wurde dort zwischenzeitig sogar ins künstliche Koma versetzt.

Einstweilen zeichnete sich jedoch die Wende für den Bang Your Head-Chef ab. So fanden sich tatsächlich gleich drei passende Knochenmarkspender. In der Folge befand sich Horst nach der geglückten Transplantation und einigen inneren Entzündungen auf dem Weg der Besserung, war wieder zu Hause und nahm an Gewicht zu — so der Stand im Frühling 2022. Jüngst waren die gesundheitlichen Vorzeichen für Franz dann leider wieder düster. In den Sozialen Medien nehmen nun zahlreiche Menschen und Bands Abschied von ihm, darunter Axxis, Sabina Classen von Holy Moses und seine Ehefrau Ines.

