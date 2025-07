Seit DARKBLOOM sind drei Jahre vergangen. Nun kündigten We Came As Romans ihr siebtes Studialbum an. ALL IS BEAUTIFUL… BECAUSE WE’RE DOOMED heißt das gute Stück und soll am 22. August 2025 via SharpTone Records veröffentlicht werden. Mit der Ankündigung ist auch die Nummer ‘Culture Wound’ erschienen – damit bereits die dritte Single-Auskopplung. Im April wurde ‘Bad Luck’ veröffentlicht, und im Juni folgte ‘No Rest For The Dreamer’.

Erfahrungsbericht

Zur aktuellen Single erklärt die Band: „‘Culture Wound’ handelt davon, einen Blick ins Innere zu werfen und zu entscheiden, welche Seite von einem selbst das eigene Leben bestimmen wird.“ Die Quintessenz des Liedes sei, „die menschliche Natur zu hinterfragen.“ Gemeint ist, ob der Mensch „von Natur aus gut oder egoistisch“ ist. We Came As Romans stellten sich weiterhin die Frage: „Sind wir hier, um zu versuchen, das Leben aller zu verbessern, oder nur, um für uns selbst zu überleben?“

Dafür habe sich das Quintett auch Michigan mit den Facetten des Seins beschäftigt. Und so geht es um „all die verschiedenen Seiten, die wir entdeckt, mit denen wir gekämpft oder die wir hinter uns gelassen haben.“ Im Prinzip sei das gesamte Album eine Art Erfahrungsbericht, denn weiter heißt es: „Unsere Reise durch all diese Erfahrungen ist in jedem Lied festgehalten.“ Und diese will die Band nun offenbar teilen – bald auch live auf der Bühne.

Nach einer ausgedehnten Nordamerikatournee kommen We Came As Romans mit der neuen Platte im Gepäck im Herbst nach Europa. Mit Brand Of Sacrifice als Support startet die „Bad Luck“-Tour 2025 am 26. September in London. Das Finale findet am 15. Oktober in Luxemburg statt. Dazwischen liegen ein paar Termine für die DACH-Region.

„Bad Luck“-Tour 2025

03.10. Hamburg, Uebel & Gefährlich

04.10. Köln, Essigfabrik

06.10. Berlin, Festsaal Kreuzberg

09.10. A-Wien, Simm City

11.10. CH-Zürich, Dynamo

12.10. Saarbrücken, Garage

13.10. München, Theaterfabrik

