Of Mice & Men veröffentlichen neue Single & kündigen Tour an

Of Mice & Men haben jüngst eine Single veröffentlicht, die auf den Namen ‘Another Miracle’ hört. Es ist das erste neue Material seit dem 2023er-Album TETHER, das noch via Sharptone Records erschienen ist. Mit der neuen Nummer feiern Aaron Pauley und Co. auch gleich ihren Einstand bei Century Media.

Laut Pauley erzählt das Lied von „großen und kleinen Herausforderungen“ des Lebens und dem „Gefühl, dass die Einzigartigkeit unserer Lebensumstände uns daran hindert, mit anderen in Kontakt zu treten.“ Ihm zufolge wisse „jeder, und ich meine wirklich jeder, wie es ist, sich in einer Zeit, in der alles hoffnungslos erscheint, ein Wunder zu wünschen. Es scheint eine dieser grundlegenden menschlichen Erfahrungen zu sein, die uns alle verbindet. Genau darum geht es in ‘Another Miracle’. Wir hoffen, es gefällt euch.“

Etwa zeitgleich mit der Veröffentlichung der Single haben Of Mice & Men noch eine Ankündigung im Gepäck: Eine Europatournee. Im November und Dezember stehen insgesamt sechs Termine für Deutschland und die Schweiz an. Begleitet wird das Quartett dabei von Ghøstkid.

Of Mice & Men Tour 2025

27.11. Hamburg, Docks

28.11. Berlin, Hole 44

29.11. Leipzig, Anker

04.12. München, Backstage

05.12. Köln, Essigfabrik

06.12. Solothurn, Kulturfabrik Kofmehl

Bis Ende Mai touren Of Mice & Men noch durch die USA, und anschließend stehen ein paar Festival-Termine auf dem Plan – darunter jedoch keines der hiesigen. Vermutlich möchte Sänger und Bassist Aaron Pauley derzeit ohnehin lieber so viel wie möglich zu Hause sein. Wie er kürzlich via Instagram verkündete, erwarten er und seine Ehefrau ihr erstes Kind – das inzwischen das Licht der Welt erblickt haben sollte. Da der errechnete Geburtstermin mit einem Auftritt in Washington D.C. zusammenfiel, musste das Konzert nämlich abgesagt werden. Alle weiteren Termine finden offenbar planmäßig statt.

