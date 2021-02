Of Mice & Men: Mehrere EPs geplant

Am 26.2.2021 erscheint die neue Of Mice & Men-EP TIMELESS via SharpTone Records. Bassist/Sänger Aaron Pauley mit dem australischen Metal Mal darüber, wie sich die Arbeiten und Aufnahmen daran im Coronajahr 2020 gestalteten. „Ich habe meine Band-Kollegen seit fast einem Jahr nicht mehr persönlich getroffen“, so Aaron. „Aber wir haben viel über Zoom gearbeitet.“

Da alle weit weg voneinander wohnen, war das natürlich die beste Lösung. „Wir haben online gemeinsam Songs geschrieben. Diese Methode verhalf uns zudem dazu, die kreative Seite als Band voll auszuleben. Ganz ohne Tourneen, Business-Kram oder sonstige Live-Aktivitäten. Wenn eine Band neue Songs veröffentlicht, ist das der Anfang einer neuen Konversation“, erklärt Aaron.

„Und wenn es die Kommunikationsmethode in Form von Liveshows oder Tourneen nicht gibt, bringt uns das zurück zum Kern. Daraus resultiert die Forschung nach dem Grund dafür, warum wir eigentlich Musik machen wollen. Für mich gilt: Ich wollte schon immer Songs schreiben. Und wenn man dann in eine Position gedrückt wird, in der das Einzige, was man tun kann, genau das ist… Wenn man es dann tut, ist es nicht, weil man es tun muss, sondern weil man ohnehin nichts anderes machen kann. Also haben wir eben einfach an neuer Musik gearbeitet.“

Die kommende TIMELESS-EP wird ihr Dasein nicht einsam fristen, wie der Of Mice & Men-Frontmann berichtet. Es sollen gleich mehrere weitere EPs folgen. „Diese Herangehensweise verkleinert die Zeitspanne zwischen der Fertigstellung des Materials und dem Moment, an dem die Fans es hören können.“ Aaron führt weiter aus, dass die Verzögerungen der erwähnten Kommunikation zwischen Band und Fans dadurch weniger würden. „An einem Album sitzen wir ewig lange. Wenn wir aber nur ein paar Songs fertigstellen, die als aktuelle Momentaufnahme dienen und diese auch veröffentlichen, ist das viel besser. Wir bringen mehrere kleine Sammlungen raus und können dadurch das ganze Jahr über neue Musik veröffentlichen.“