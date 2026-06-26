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The Pretty Reckless DEAR GOD

Rock, Fearless (14 Songs / VÖ: 26.6.)

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Nach dem überragenden DEATH BY ROCK AND ROLL stellte sich die Frage, wie Taylor Momsen und Co. das toppen wollen. Doch der fünfte Longplayer hält locker mit seinem Vorgänger mit. Wie damals tut sich zwischen den Single-Auskopplungen (unter anderem ‘When I Wake Up’) und dem Rest des Albums höchstens ein Gefälle in Sachen Eingängigkeit auf. Qualitativ fallen Stücke wie ‘Love Me’, ‘Dragonfire’ oder der Titel-Track nicht im Geringsten ab. Und wie die bisherigen Scheiben lebt auch DEAR GOD vom Abwechslungsreichtum – zwischen Heavy Rock, Grunge und Liedermachernummer ist alles möglich. In ‘Spell On You’ paaren Gitarrist Ben ­Phillips, Bassist Mark Damon, Drummer Jamie Perkins und das neue Lieblingsopfer von Fledermäusen und Spinnen Siebziger Jahre-Psychedelic mit Hit-Potenzial. Zu solch einem starken Song wie dem vor Red Hot Chili Peppers-Vibes nur so strotzenden ‘Rollercoaster Of Life’ sind die Herren Kiedis, Frusciante, Smith und Flea schon länger nicht mehr imstande. Und wie die ausgeklügelten Dynamikspielchen bei ‘For I Am Death’ zeigen, steht hier Songwriting stets über bloßem Abrocken.

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Def Leppard: Phil Collen will in der Sphere spielen
Phil Collen,Def Leppard
Def Leppard-Gitarrist Phil Collen will in der Sphere in Las Vegas auftreten. Doch der Musiker hat einige Bedenken.
Die Sphere At The Venetian Resort ist eine populäre Konzert-Location in Las Vegas. Kein Wunder also, dass größere Bands früher oder später dort einmal haltmachen. Def Leppard-Gitarrist Phil Collen hat allerdings einige Bedenken, ob er mit seiner Band dort auftreten soll. Trotzdem würde er eine entsprechende Chance wahrnehmen wollen. Heikles Unterfangen „Ich habe dort nur ‘Der Zauberer von Oz’ (Musical, 1969 – Anm.d.A.) gesehen, aber online viel darüber (die Sphere At The Venetian Resort – Anm.d.A.) gelesen. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber es scheint, als ob die Sphere immer die jeweilige Band präsentiert, die dort spielt“, erzählte Collen…
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