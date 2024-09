Linkin Park: Brent Smith schätzt die Reunion-Entscheidung

Nachdem der Linkin Park-Countdown letzte Nacht ablief, herrscht nun endlich Klarheit, was die Zukunft der Band betrifft. Fortan will man mit der Sängerin Emily Armstrong weitermachen. Auch ein neues Studioalbum soll in wenigen Monaten erscheinen. Shinedown-Frontmann Brent Smith zeigt sich begeistert von dieser Entscheidung.

Linkin Park: Zurück in neuer Besetzung

In den Sozialen Medien erklärte Smith in einem Statement: „Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich Emily Armstrong von Dead Sara 'The Weatherman' (DEAD SARA, 2012 – Anm.d.A.) singen hörte. Ich sagte mir, ich glaube, Rock'n'Roll wird gutgehen… Und deshalb sage ich heute, dass es Linkin Park mehr als gutgehen wird…

Ich weiß, das Internet ist voll von kritischen und auch lobenden Kommentaren von Fans aus aller Welt. Das ist etwas, worüber man nachdenken sollte. Glauben diese Menschen wirklich, dass die Mitglieder dieser ikonischen Band denken, dass ausgerechnet Chester Bennington ersetzbar sei??? Die ganze Welt weiß, dass er nie ersetzbar sein wird, weil er einzigartig war.

Aber trotz alledem gibt es ein Publikum, das diese Band und ihre Präsenz und das, wofür sie steht, vermisst. Man sollte ihr die Möglichkeit, ihr Kapitel nicht abzuschließen. Man sollte ihr erlauben, ihr Vermächtnis zu feiern und auch die Möglichkeit einräumen, ein neues zu schaffen."

