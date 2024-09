Shinedown: Das nächste Album der Band ist in Arbeit

In einem Interview mit ‘Meltdown’ sprach Shinedown-Schlagzeuger Barry Kerch, wie es um einen Nachfolger des Albums PLANET ZERO (2022) steht. Dieser befinde sich aktuell in Arbeit und könnte bereits Anfang 2025 erscheinen.

Empfehlung der Redaktion Linkin Park: Brent Smith schätzt die Reunion-Entscheidung Alternative Metal, Alternative Rock, Electro Rock, Nu Metal, Rap Rock Linkin Park sind wieder da – mit einer neuen Stimme! Und Shinedown-Sänger Brent Smith zeigt sich sehr angetan von der Entscheidung der Band. „Wir schreiben gerade an der nächsten Platte. Ich würde sagen, wir sind ungefähr bei der Hälfte. Ich glaube, ich habe bereits sechs oder sieben Songs dafür aufgenommen. Wir sind gerade aktiv am Schreiben. Brent (Smith, Sänger – Anm.d.A.) ist gerade vielleicht in Charleston im Studio“, sagte Kerch. „Ich kann ihn kaum im Auge behalten. Er springt ständig von Hotelzimmer zu Hotelzimmer. Aber wir stehen regelmäßig in Kontakt. Der Plan ist, dieses Jahr etwas Musik zu veröffentlichen, das Album im Frühjahr nächsten Jahres vollständig aufzunehmen und im März auf Tour zu gehen. Wir lassen nicht nach.

Angesichts des unglaublichen Erfolgs der Single ‘A Symptom Of Being Human’ (PLANET ZERO – Anm.d.A.) und der großen Zahl neuer Fans wäre es eine Schande, ihnen keine Liveshow zu bieten. Was Shinedown betrifft, bin ich sehr stolz auf unsere Platten und finde sie großartig, aber man wird erst dann ein richtiger Super-Fan, wenn man uns live sieht und die ganze Stimmung spürt und wirklich erlebt. Dann denkt man: ‚Oh, das ist diese Band. Das macht Spaß.‘ Und dann sind die Leute von uns begeistert.“

