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Full Metal Mayrhofen: Erste Bands für 2027 stehen fest

Feuerschwanz (hier am 17. Oktober 2025 im Münchner Zenith) entflammen auch das Full Metal Mayrhofen
Feuerschwanz (hier am 17. Oktober 2025 im Münchner Zenith) entflammen auch das Full Metal Mayrhofen
Foto: Lothar Gerber. All rights reserved.
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Es wird auch 2027 wieder laut im Zillertal — die ersten vier Gruppen, die beim Full Metal Mayrhofen dafür sorgen, sind nun bestätigt.
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Nachdem das Berg-Festival der Wacken-Macher nach seiner Wiederbelebung bereits zwei Mal im Zillertal über die Bühne ging, steigt das Full Metal Mayrhofen auch kommendes Jahr. Vom 29. März bis 3. April 2027 locken „schneebedeckte Gipfel“, „urige Hütten“, ein „beeindruckendes Bergpanorama“ und eben Live-Musik. Das wird wieder „ein Metalurlaub, bei dem Konzert, Wintersport und alpines Lebensgefühl zu einer einzigartigen Woche verschmelzen“.

Ausrasten — nicht im österreichischen Sinn

Nun haben Holger Hübner und Co. die erste Charge an Bands für das Full Metal Mayrhofen 2027 angekündigt. Unter anderem geben sich Feuerschwanz die Ehre, über die die Veranstalter informieren: „Manche fahren zum Skifahren ins Zillertal. Andere kommen, um sich bei Feuerschwanz kollektiv die Stimme ruinieren zu lassen. Irgendwo zwischen Drachen, Dudelsäcken, Heavy Metal und maximaler Eskalation haben Feuerschwanz ihr eigenes Genre erschaffen – eines, bei dem spätestens nach dem zweiten Refrain niemand mehr stillsteht. Und seien wir ehrlich: Wenn tausende Metalheads mitten in den Alpen gemeinsam jede Zeile mitsingen, ist das vermutlich näher an Valhalla als jeder Gipfel des Zillertals. Après-Ski? Gibt’s. Après-Feuerschwanz? Muskelkater im Nacken und keine Stimme mehr.“

Doch damit nicht genug: Drei weitere Acts sind fix. Die dabei gebuchten Genres sind eine runde Sache, bei der für jeden Metaller etwas dabei sein sollte. Neben Mittelalterklängen kommen Kuttenträger bei U.D.O., der Formation des ehemaligen Accept-Frontmann Udo Dirkschneider, auf ihre Kosten. Power Metal-Connaisseure pilgern zu Rhapsody Of Fire. Und mit Dog Eat Dog gibt es sogar eine Gruppe aus dem Crossover-Segment, die schon in den Neunziger Jahren die Snowboard-Fahrer begeistert hat. Außerdem lassen die Organisatoren wissen: „Das ist erst der Anfang: Viele weitere Bands werden in den kommenden Monaten das Line-up ergänzen.“

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Der Vorverkauf für das nächstjährige Berg-Event beginnt am Freitag, den 10. Juli 2026 — www.full-metal-mayrhofen.com. Erstmal ist ein limitiertes Kontingent an Early Bird-Tickets zu haben. „Erhältlich sind sowohl Wochentickets für das komplette Festivalerlebnis als auch 3-Tages-Tickets für alle, die sich ein langes Metal-Wochenende in den Alpen sichern möchten“, heißt es von Wacken-Seite. „Full Metal Metal Mayrhofen ist mehr als ein Festival — es ist eine Auszeit mit der Metal-Familie an einem der schönsten Orte Österreichs. Tagsüber locken Pisten, Panorama und Hütten, abends übernehmen Gitarren, Moshpits und eine unvergleichliche Atmosphäre. Packt eure Boards, Skier und Kutten ein — wir sehen uns vom 29. März bis 3. April 2027 in Mayrhofen!“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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