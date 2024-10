Die Metal-Videos der Woche vom 11.10.

Wie Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy beteuert, denkt er keine Sekunde negativ an seinen einstigen Ausstieg aus der Band zurück.

Manch ein Musiker bereut vielleicht die Entscheidung, die Band verlassen zu haben, mit der er bekannt wurde. Doch nicht so Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy. Der Musiker hat seine 13-jährige Abstinenz nach seinem Ausstieg für diverse Projekte genutzt, bevor er vergangenen Oktober zu seinem Ursprung zurückkehrte. Für ihn war das eine wichtige und notwendige Reise. Mike Portnoy bereut nichts „Ich bin stolz auf alles, was ich bei Dream Theater gemacht habe. Dream Theater sind zu einem der größten Imperien avanciert. Ich bin stolz, ein Teil davon gewesen zu sein“, so Portnoy im Interview mit Mariskal Rock. „Aber ich bin auch stolz…