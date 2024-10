Jake E. Lee: Polizei fand 15 Patronenhülsen

Jake E. Lee während eines Red Dragon Cartel-Konzertes in der Webster Hall in New York am 2. Dezember 2014

auch interessant

Der zwischenzeitliche Ozzy Osbourne-Gitarrist Jake E. Lee wurde bekanntlich am Dienstag, den 15. Oktober 2024 vor seinem Zuhause in Las Vegas drei Mal angeschossen. Nun hat sich der Musiker selbst in den Sozialen Medien gerührt und weiß weitere Informationen zu berichten. So haben die Polizeibeamten 15 Patronenhülsen am Tatort aufgefunden.

Lunge trockenlegen

„Mal probieren, funktioniert das hier? Es ist eine Weile, seit ich hier gepostet habe“, schreibt Jake E. Lee bei Facebook. „Ich weiß all die Sorgen und Genesungswünsche sehr zu schätzen. Das lässt alles ein wenig besser weiterlaufen. Um es klarzustellen: Ich wurde drei Mal angeschossen. Dabei war ich auf dem Weg nach Hause, als ich gerade mit meinem Hund Coco (ich habe ihn nicht so genannt!) Gassi gehen war. Ich will hier jetzt nicht ins Detail gehen, ich bin müde, aber ich finde, ich hatte ziemliches Glück.

Die Polizei fand 15 Patronenhülsen am Tatort, was bedeutet, dass der Schütze sein Magazin auf mich entleert hat. Ich konnte nur ein paar Kugeln ausweichen, daher ist eine Kugel durch meinen Unterarm, eine Kugel durch meinen Fuß und eine Kugel in meinen Rücken gegangen, welche eine Rippe gebrochen und eine Lunge beschädigt hat. Die Priorität ist nun, meine Lunge weiter trockenzulegen, bis sie aufhört zu weinen. Dann können wir den Schlauch rausziehen und uns auf die eher kleineren Verletzungen konzentrieren. Und nebenbei bemerkt: Coco geht es gut, und sie weiß eure Anfragen zu schätzen!“

OZZY OSBOURNE-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.