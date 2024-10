Jake E. Lee angeschossen – Ozzy Osbourne geschockt

Ozzy Osbourne und Jake E. Lee bei einem Konzert in New York, 1986.

auch interessant

Las Vegas am frühen Dienstagmorgen, etwa 16 Kilometer südlich des berühmten Las Vegas Strip: Gitarrist Jake E. Lee geht mit seinem Hund spazieren und wird plötzlich von mehreren Schüssen getroffen. Amanda Cagan, eine Vertreterin Lees, bestätigte den Schusswaffenangriff und erklärt gegenüber den US-Medien, dass der 67-Jährige „bei vollem Bewusstsein“ sei. Es wird erwartet, dass er sich vollständig erholt.

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne über seine Gitarristen Hard Rock Ozzy Osbourne bewertet die Gitarristen seiner Solowerke. Sein absoluter Favorit dürfte nur die wenigstens Fans überraschen. Zwar laufen die Ermittlungen und noch wurde niemand festgenommen, doch Cagan gibt an, dass die Schüsse Lee „völlig zufällig“ getroffen hätten und er schlicht „zur falschen Zeit am falschen Ort“ gewesen sei. Der Manager seiner gegenwärtigen Band Red Dragon Cartel sagte: „Durch die Gnade Gottes wurden keine wichtigen Organe getroffen. Er ist voll ansprechbar und wird sich voraussichtlich vollständig erholen.“ Eddie Trunk von SiriusXM will seitens des Managers auch erfahren haben, dass Lee „dreimal getroffen wurde – in der Brust, am Arm und am Fuß. Die Kugeln verfehlten alle wichtigen Organe, außer der Lunge.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein sinnloser Akt

Ozzy Osbourne, der von 1983 bis 1987 gemeinsam mit Jake E. Lee musizierte, zeigt sich im Gespräch mit TMZ geschockt. „Es ist 37 Jahre her, seit ich Jake E. Lee gesehen habe. Das ändert aber noch nichts an dem Schock, als ich hörte, was ihm heute widerfahren ist. Es ist nur ein weiterer sinnloser Akt der Waffengewalt. Ich sende meine Gedanken an ihn und seine wunderschöne Tochter Jade. Ich hoffe nur, dass es ihm gutgeht.“

Solange der Vorfall von den Behörden untersucht wird, werden vorerst keine Kommentare abegeben. Laut letztem Stand glauben auch die Ermittler der Polizei von Las Vegas, dass die Schüsse willkürlich abgegeben wurden und Jake E. Lee nicht gezielt zum Opfer wurde. Unterdessen bitten auch Lees Angehörige darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.