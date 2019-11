Ozzy Osbourne über seine Gitarristen

Am 29. November 2019 erscheint das umfassende Boxset SEE YOU ON THE OTHER SIDE, das sämtliche Solowerke von Ozzy Osbourne als Vinyl-Re-releases beinhaltet. Im Rahmen dessen ist natürlich ein Rückblick unumgänglich. Dabei wurde Ozzy beispielsweise nach seinen favorisierten Gitarristen befragt.

„Randy Rhoads war definitiv der beste", so Ozzy. „Wenn ich wählen müsste, mit welchem Gitarristen ich am liebsten zusammenarbeiten würde, wäre das Randy. Er war musikalisch absolut geschult und konnte Songs schreiben, spielen, unterrichtete an einer Schule und hatte auch viel Geduld mit mir. Es machte sehr viel Spaß mit ihm!

Tragischerweise ist er ums Leben gekommen, und ich werde das niemals vergessen“, erinnert sich Ozzy Osbourne. „Jeder kennt die Geschichte. Und er war noch ein ganz junger Mann in seinen Mittzwanzigern. Das klingt irgendwie nicht fair… Ich bin 70 Jahre alt, und das ist so traurig wenn man bedenkt, dass er so früh gestorben ist.“

Ozzy Osbourne: Spaß mit Randy, Familie mit Zakk

Rhoads habe dem Prince Of Darkness auch wieder den Spaß am Musikmachen zurückgebracht. „Randy war der erste, der meine Sachen überdachte und Veränderungsvorschläge, beispielsweise Tonartwechsel, einbrachte. Ich hatte bei Black Sabbath bereits eine Art Ausbildung durchgemacht, was mir die Kooperation mit anderen Musikern einfacher gestaltete. Doch mit Randy machte alles noch viel mehr Spaß!“

Ozzy bezeichnet Jake E. Lee ebenso als hervorragenden Saitenkünstler, doch seine Begeisterung über Zakk Wylde ist größer. „Der Typ wird immer schneller. Zakk ist der bisher am längsten an meiner Seite spielende Gitarrist. Außerdem ist er einer meiner besten Freunde, die ich jemals hatte. Zakk gehört zu meiner Familie.

Wann immer ich etwas brauche, kann ich ihn anrufen, und er ist fünf Minuten später da. Und andersrum verhält es sich natürlich genauso. Zakk arbeitet unglaublich viel und hart und reißt sich den Arsch auf.“