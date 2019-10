Großartige Nachrichten aus dem Lager von Ozzy Osbourne: Der „Prinz der Dunkelheit“ scheint nicht nur wieder komplett auf dem Damm zu sein. Nach seinem Gastbeitrag für den Post Malone-Track ‘Take What You Want’ hat der 70-Jährige direkt losgelegt und seine neues Soloalbum komplett eingesungen. Und zwar in gerade mal vier Wochen! Das verriet der Exil-Brite in […]