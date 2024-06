METAL HAMMER Jubiläums-Podcast #06

40 JAHRE METAL HAMMER: DER JUBILÄUMS-PODCAST – EPISODE 6

METAL HAMMER wird 40 und begeht das härteste Jubiläum 2024 mit Specials, Rückblicken, Podcasts und exklusiven Heftbeilagen. Dabei feiern wir uns nicht nur selbst, sondern die ganze Welt des Heavy Metal von 1984 bis heute: Von Judas Priest bis Volbeat, von Iron Maiden bis Slipknot, von Black Sabbath bis Parkway Drive — 40 Jahre Maximum Metal! Feiert mit unter www.metal-hammer.de/40jahre und im gedruckten Magazin.

Anlässlich des 40. METAL HAMMER-Jubiläums haben sich die Volontäre Simon Ludwig und Tom Lubowski zusammengesetzt und Hefte aus der Vergangenheit durchgeblättert. Im Jubiläums-Podcast sprechen die beiden über die Inhalte ausgewählter Ausgaben und Kuriositäten aus vier Jahrzehnten Magazingeschichte.

🎸 Fünf Jahre Megaforce – METAL HAMMER in New York

Die Geburtsstätte von Metallica, Megaforce Records, feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Label-Gründer Jon Zazula lädt zur großen Feier.

🎸 Joan Jetts Karriere unter der Lupe

METAL HAMMER-Redakteur Edgar Klüsener blickt mit der ehemaligen The Runaways-Frontfrau Joan Jett auf ihren bisherigen Werdegang zurück.

🎸 Helloween: THE KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART II – Track by Track

Unsere Titelhelden Helloween erklären ihr aktuelles Album THE KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART II im Detail und packen dabei witzige Anekdoten aus.

🎸 Monsters Of Rock in Schweinfurt und Bochum

Auch in Deutschland macht das Kult-Festival halt. Dabei kommt es zu wilden Ausschreitungen seitens der Besucher.

📀 Reviews

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal Reviews der Oktoberausgabe 1988 vor. Mit dabei sind Blue Öyster Cult und Running Wild.

🎙️ Das METAL HAMMER Podcast-Interview

METAL HAMMER-Redakteurin Katrin Riedl spricht mit Helloween-Sänger Michael Kiske über die gemeinsame Vergangenheit von Band und Magazin.

Die nächste reguläre Podcast-Episode erscheint am 21.06.2024. Die nächste Folge von „40 Jahre METAL HAMMER: Der Jubiläums-Podcast" erscheint am 19.07.2024.

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

