Macht euch bereit für die heißeste Tour des Jahres: Zwei der umtriebigsten Bands Deutschlands, Feuerschwanz und Lord Of The Lost, tun sich auf dem bisherigen Höhepunkt ihres Schaffens zusammen und vereinen ihre Kräfte für die „Lords Of Fyre“ Tour 2025! Dieses explosive Aufeinandertreffen von Feuer, Dunkelheit und unbändiger Spielfreude bringt die mittelalterlichen Folk-Metal-Helden Feuerschwanz und die Genre-fluiden Dark-Metaller Lord Of The Lost für eine unvergessliche Tour zusammen!

Zwei Bands, die in den letzten Jahren beide nicht nur die Spitze der Deutschen Albumcharts stürmen konnten, sondern auch durch die Liebe zur Musik und eine langjährige Freundschaft abseits der Bühne verbunden sind. Die „Lords Of Fyre“ Tour verspricht unvergessliche Nächte voller großer Melodien, flammender Pyrotechnik und einer unvergleichlichen Atmosphäre! Egal ob eingefleischter Fan oder Neuling, diese Tour wird Dein Herz höherschlagen lassen, wenn die Welten von Feuerschwanz und Lord Of The Lost aufeinanderprallen! Die Special Guests The Dark Side Of The Moon runden die Tournee mit ihrem einzigartigen Sound ab!

Lasst die Flammen lodern – Tickets werden HIER erhältlich sein!

METAL HAMMER präsentiert:

Lords Of Fyre Tour 2025

Feuerschwanz + Lord Of The Lost + The Dark Side Of The Moon

02.10. Berlin, Columbiahalle

03.10. Leipzig, Haus Auensee

04.10. Offenbach, Stadthalle

10.10. Hannover, Swiss Live Halle

11.10. Fürth, Stadthalle

17.10. München, Zenith

18.10. Düsseldorf, Mitsubishi Halle

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 07.10.2024, 12 Uhr)



