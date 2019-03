Wacken Open Air 2019: Vorschau aufs 30. Jubiläum

Datum

Das Wacken Open Air findet vom 01. bis zum 03. August 2019 statt.

Veranstaltungsort

Klar doch: Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein.

Adresse:

Hauptstraße 47

24869 Wacken

Preise & Tickets

Für Wacken 2019 gibt es ein „3 Day All In“-Ticket, welches 220 EUR kostet (inkl. Gebühr, zzgl. Versandkosten und Systemgebühr). Pro Person können maximal fünf Tickets bestellt werden. Zusätzlich dazu kann das „Wacken Open Air 2019“-Special-Shirt für 16,99 EUR als Bundle dazu bestellt werden.

Die Hanse Merkur bietet zum Preis von 9,50 € eine umfangreiche Ticket-Versicherung an, die ihr direkt bei eurer Bestellung buchen könnt. Mehr Informationen dazu bekommt ihr hier.

Mittlerweile meldete das Wacken Open Air, dass sämtliche 75.000 Festivaltickets verkauft sind.

Folgende Leistungen sind im Ticket-Preis enthalten:

Gäste können bereits am Montag, den 29.07.2019 anreisen, ohne dafür eine extra Gebühr entrichten zu müssen

Die Nutzung aller Duschen sowie wassergespülten Toiletten ist kostenlos

Camping direkt am Auto

Tickets könnt ihr exklusiv auf metaltix.com kaufen

Das auf 10.000 Stück limitierte X-Mas-Ticket kostet weiterhin 210€ inklusive Gebühren (zuzüglich Versandkosten + Systemgebühr) und beinhaltet ein kostenloses W:O:A X-Mas T-Shirt. Bereits nach wenigen Minuten waren diese auf allen Servern ausverkauft.

Zu Beachten: Die Veranstalter haben sich dazu entschieden, zum klassischen Hardticket zurückzukehren.

Bisher bestätigte Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Hier die bisherigen Band-Bestätigungen:

Das Full Metal Bag für das W:O:A 2019

Auch 2019 wird wieder jeder Besucher des Wacken Open Air das kostenlose Full Metal Bag erhalten! Wie immer enthält das Bag eine ganze Reihe an nützlichen Gegenständen, die den Festival-Alltag verbessern. Neu in 2019: Der Beutel selbst besteht erstmalig vollständig aus recyceltem Material! Ihr erhaltet ihn an der Bandausgabe, während ihr euer Festival-Ticket entwerten lasst und das Festival-Bändchen bekommt.

Trailer Anfahrt

Weitere Highlights