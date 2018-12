Böhse Onkelz Headliner beim Werner Rennen 2019

Zugegeben, eine kleine Sensation ist es durchaus, und wie man der Ankündigung der Veranstaltung des Werner Rennen entnehmen kann, werden die Böhsen Onkelz „beim Werner Rennen 2019 als Headliner auf der Bühne stehen – mit ihrer einzigen Show im Norden.“ Somit ist klar: Wacken 2019 findet ohne sie statt.

Weiterlesen Böhse Onkelz launchen eigene App Deutschrock Eine Band-eigene App ist schon eine schicke Sache. Dachten sich auch Böhse Onkelz und bringen eine Applikation für die Neffen und Nichten an den Start. Die Böhsen Onkelz selbst freuen sich enorm auf dieses Event, wie sie auf ihrer Facebook verlauten ließen: „Gute Neuigkeiten für alle, die uns im nächsten Jahr in Deutschland sehen möchten. Wir hatten es bereits versprochen, heute lösen wir es ein und kündigen unsere erste Show in Deutschland für nächstes Jahr an.

Pures Dynamit mit Onkelz-Kult

Vom 29.08. bis 01.09.2019 wird der Flugplatz Hartenholm in Norddeutschland zur Heimat für tausende Motorenfans und überall wird es nach Benzin, Nitromethan und verbranntem Gummi riechen, während auf der Bühne beinharte Onkelz Mucke die letzten Tage des Sommers vergolden wird. Onkelz-Kult, Kultfigur Werner und tausende Pferdestärken, V8 Power, Kompressoren, Feuer und schwere Boliden = Pures Dynamit. Wir freuen uns darauf.“

Tickets für das Werner Rennen könnt ihr hier erwerben.

Camping auf dem großen Campingplatz für alle ist im Ticket inbegriffen, ebenso wie der Zugang zu den Tribünen und ins Fahrerlager. Auch das Mitbringen von Anhängern und Wohnwagen kostet 2019 nichts extra.

Optional können Parzellen mit Stromanschluss in zwei unterschiedlichen Größen als Zusatz gebucht werden. Fahrzeuge ab zulässigem Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen erfordern die Buchung einer Parzelle.