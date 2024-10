Cannibal Corpse: Hurrikans zerstörten 90 % von Rutans Besitz

Cannibal Corpse-Gitarrist Erik Rutan brach bekanntlich schon am 28. September 2024 die Europatournee der Band ab und flog zurück zu seinem Zuhause in St. Petersburg, Florida, weil zwei Tage zuvor Hurrikan Helene über den US-Bundesstaat gefegt war. Nachdem am 9. Oktober mit Hurrikan Milton der nächste Wirbelsturm vorbeigezogen war, hat sich der Metaller nun in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. Demnach sei „90 Prozent von allem“, was er und seine Familie besitzen, entweder beschädigt oder zerstört.

Schwere Schäden

„Wir sind so dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die wir bekommen haben“, findet der Cannibal Corpse-Musiker. „Die positiven Worte, Nachrichten und Anrufe haben uns so viel bedeutet. Wir fühlen uns gesegnet zu wissen, dass sich so viele Leute Sorgen machen. Die Hurrikans Helene und Milton haben so viele Eigenheime und Leben dahingerafft — unser Haus war eines davon. 90 Prozent von allem, das wir besitzen — inklusive persönlicher und familiärer Habseligkeiten, Fotos und Dinge, die niemals ersetzt werden können, sowie Musik- und Studioausrüstung –, wurde entweder schwer beschädigt oder komplett zerstört.

Diese Erfahrung war so schwierig, dass sie nicht in Worte zu fassen ist. Vor beinahe drei Wochen habe ich die Cannibal Corpse-Tour verlassen, um nach Hause zu fliegen, damit ich bei meiner Frau sein kann, nur um unser Heim und all unseren persönlichen Besitz in Trümmern zu sehen. Das war eine der schwierigsten Zeiten unserer Leben. Im Augenblick leiden wir — wie so viele — über die Maßen. Wir haben unsere gesamten Leben so hart gearbeitet, um das zu bekommen, was wir haben, um jetzt zu sehen, wie es uns in nur einem Moment weggenommen wird. Ich habe keine Ahnung, wie wir all das überwinden sollen.

Doch jeder, der uns kennt, weiß, dass wir uns mittels purem Willen und Entschlossenheit zurückkämpfen werden, um eines Tages hoffentlich irgendeine Art von Normalität wiederzuerlangen. Schickt bitte all die positive Kraft und Energie, die ihr könnt, während wir versuchen, unser Leben wieder zusammenzusetzen. Wenn es die Zeit erlaubt, melde ich mich mit weiteren Updates.“

