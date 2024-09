Laut Hansi Kürsch gehen Blind Guardian in absehbarer Zeit ins Studio, um am nächsten Album zu arbeiten. Ein bisschen Geduld müssen Fans aber noch haben.

Seit THE GOD MACHINE (2022) sind Blind Guardian gefühlt nur noch am Touren. Neben eigenen Headlinershows sind die Krefelder auch auf zahlreichen Festivals zu Gast – wie zuletzt beim W:O:A oder dem Vagos Metal Fest in Portugal. Im Zuge des Letzteren wurde Frontmann Hansi Kürsch vom Magazin Caminhos Metálicos interviewt und unter anderem zu den anstehenden Plänen der Band befragt. Einblick in die Blind Guardian-Agenda So gab Kürsch an, dass Blind Guardian derzeit an der Planung für 2025 sind, da für 2024 bereits alles feststehe. „Es gibt noch ein paar Festivals in Deutschland, nachdem wir in Portugal gespielt haben. Danach…