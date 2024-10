Paul Di’Anno: Offizielle Doku soll 2025 erscheinen

Foto: Future via Getty Images, Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine. All rights reserved.

In der Folge des Todes von Paul Di’Anno hat sich auch ein gewisser Wes Orshoski zu Wort gemeldet. Der Regisseur und Filmproduzent hat mit dem einstigen Frontmann von Iron Maiden zuletzt nämlich an einer Dokumentation über dessen Leben und Karriere gearbeitet. Der Streifen soll schon kommendes Jahr zu sehen sein, wie der Macher der Rock-Dokus ‘Lemmy’ (2010) und ‘The Damned: Don’t You Wish That We Were Dead’ (2015) verrät.

Hartnäckiger Kämpfer

„Ruhe in Frieden, Paul“, schreibt Orshoski auf seiner Instagram-Seite, wo er zugleich zahlreiche Fotos des Musikers postet. „Ich habe gerade erfahren, dass Paul Di’Anno verstorben ist. Noch habe ich nicht viele Informationen darüber. Es ist ein sehr trauriger Tag. Wie viele wissen, habe ich die letzten paar Jahre an einer Dokumentation über Paul gearbeitet. Währenddessen kämpfte er darum, wieder auf die Beine zu kommen — wortwörtlich, emotional und in beruflicher Hinsicht. Es ist offensichtlich ziemlich traurig, dass es so ein Ende genommen hat. Ich bin sehr dankbar für all die Erfahrungen und Möglichkeiten, die ich mit und wegen Paul hatte.

Und ich habe eine Menge von ihm gelernt. Der Film wird kommendes Jahr erscheinen, Details dazu wird es in Kürze geben. Meine Hoffnung ist, dass der Film seine Premiere bei Film-Festivals Anfang 2025 feiert. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihn die treuen Anhänger von Iron Maiden sehen. Sobald der Streifen veröffentlicht ist, werdet ihr sehen, wie hart sein Leben während des vergangenen Jahrzehnte gewesen ist und wie hart er gekämpft hat, um es zu verändern. Vielleicht hat er nun endlich etwas Frieden gefunden. Sag Hallo zu Clive [Burr, ehemaliger Schlagzeuger von Iron Maiden, verstorben 2013 — Anm.d.A.] von uns, Legende! #pauldianno #ironmaiden #killers #wrathchild #cliveburr #runningfree“

